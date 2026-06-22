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Марк Маркес започна да набира инерция и това трябва да притеснява Бедзеки и компания

  • 22 юни 2026 | 13:56
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Марк Маркес не започна по най-добрия възможен начин защитата на своята седма световна титла в MotoGP, след като не успя да спечели нито една победа в рамките на първите седем кръга за сезон 2026.

Основната причина за това незадоволително представяне от страна на испанеца беше дискомфортът, който той изпитваше в лявото си рамо след контузията, която получи в Индонезия миналата година. Ситуацията беше оправена след коригираща операция, която беше извършена след травмата, която Маркес получи при падането си в края на спринта в Льо Ман на 9 май.

Втора поредна победа върна Марк Маркес в битката за титлата в MotoGP
Втора поредна победа върна Марк Маркес в битката за титлата в MotoGP

Заради тази контузия на дясното стъпало световният шампион пропусна състезанието за Гран При на Франция, както и целия уикенд в Каталуния седмица по-късно. Той се завърна по време на Гран При на Италия, където пето място в спринта и седмо в състезанието на „Муджело“. Последваха две неделни победи в Унгария и Чехия, които бяха гарнирани с триумф в спринта на „Балатон Парк“ и трето място в този в Бърно.

Маркес след победата в Бърно: Знаете, че аз никога не се предавам
Маркес след победата в Бърно: Знаете, че аз никога не се предавам

В същото време Марко Бедзеки, който стартира сезона с три поредни неделни победи и още две втори места, започна да изпитва различни трудности. В Унгария италианецът беше елиминиран още в първия завой на състезанието и записа нула, а в Чехия избухна големия скандал с негово участие. Бедзеки беше забелязан да влиза във физическа саморазправа с маршал след падането си в спринта, което му донесе забрана за участие в неделното състезание.

Маркес: Моторът ни е готов да спечели титлата, пилотите трябва да сме по-добри
Маркес: Моторът ни е готов да спечели титлата, пилотите трябва да сме по-добри

Така той записа втора поредна неделна нула, което позволи на Маркес да се доближи на само 40 точки от него. В последните два уикенда в Унгария и Чехия световният шампион навакса цели 62 пункта от своя пасив, който след Гран При на Италия беше достигнал 102 точки.

И докато в Унгария мнозина отдадоха успеха на Маркес на факта, че „Балатон Парк“ е писта с движение обратно на часовниковата стрелка и съответно има повече леви завои, то в Чехия трасето вече е по-конвенционално. Ако испанецът бъде сред лидерите и в Нидерландия този уикенд, то със сигурност ще можем да кажем, че той си е върнал формата, която му донесе титлата през 2025 година и това може само и единствено да притеснява неговите съперници, защото всички знаят колко опасен е Маркес, когато е в оптимална форма и разполага с мотор, който му дава шанс да се бори в челото.

Програма на уикенда за Гран При на Нидерландия в MotoGP
Програма на уикенда за Гран При на Нидерландия в MotoGP
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Снимки: Gettyimages

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