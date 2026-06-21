Маркес: Моторът ни е готов да спечели титлата, пилотите трябва да сме по-добри

Световният шампион в MotoGP Марк Маркес заяви след третото си място във вчерашния спринт в Бърно, че тазгодишният мотор на Дукати вече е готов да се бори за титлата в кралския клас.

Ай Огура с шанс да донесе първа победа на Япония в MotoGP от 22 години насам

Италианският производител не започна сезона в най-добрата форма, като той беше плътно в сянката на другата италианска марка – Априлия. Според Маркес, обаче, победата на неговия съотборник Франческо Баная в спринтовото състезание в Чехия показва, че машината на Дукати вече е достатъчно развита, за да дава надежда на пилотите на Дукати, че ще могат да се борят за титлата през 2026 година.

Пеко Баная открадна победата в спринта в Чехия от Ай Огура

„Казвам ви, че моторът е готов да се спечели титла. Въпросът е в пилотите. Ние трябва да сме по-добри. Машината на Априлия не е по-добра, пилотите ѝ са пред нас. Там трябва да продължим да работим, защото моторът на Дукати е способен да спечели“, каза Маркес.

Апелативната комисия на ФИМ потвърди наказанието на Марко Бедзеки

Преди днешното състезание в Бърно Маркес заема петото място в генералното класиране в MotoGP с актив от 115 точки и изоставане от 65 спрямо лидера Марко Бедзеки. Италианецът със сигурност няма да увеличи своя актив днес, защото е наказан да не участва в надпреварата за Гран При на Чехия.

Програма на уикенда за Гран При на Чехия в MotoGP

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages