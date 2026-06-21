Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Маркес: Моторът ни е готов да спечели титлата, пилотите трябва да сме по-добри

Маркес: Моторът ни е готов да спечели титлата, пилотите трябва да сме по-добри

  • 21 юни 2026 | 10:15
  • 235
  • 0

Световният шампион в MotoGP Марк Маркес заяви след третото си място във вчерашния спринт в Бърно, че тазгодишният мотор на Дукати вече е готов да се бори за титлата в кралския клас.

Ай Огура с шанс да донесе първа победа на Япония в MotoGP от 22 години насам
Ай Огура с шанс да донесе първа победа на Япония в MotoGP от 22 години насам

Италианският производител не започна сезона в най-добрата форма, като той беше плътно в сянката на другата италианска марка – Априлия. Според Маркес, обаче, победата на неговия съотборник Франческо Баная в спринтовото състезание в Чехия показва, че машината на Дукати вече е достатъчно развита, за да дава надежда на пилотите на Дукати, че ще могат да се борят за титлата през 2026 година.

Пеко Баная открадна победата в спринта в Чехия от Ай Огура
Пеко Баная открадна победата в спринта в Чехия от Ай Огура

„Казвам ви, че моторът е готов да се спечели титла. Въпросът е в пилотите. Ние трябва да сме по-добри. Машината на Априлия не е по-добра, пилотите ѝ са пред нас. Там трябва да продължим да работим, защото моторът на Дукати е способен да спечели“, каза Маркес.

Апелативната комисия на ФИМ потвърди наказанието на Марко Бедзеки
Апелативната комисия на ФИМ потвърди наказанието на Марко Бедзеки

Преди днешното състезание в Бърно Маркес заема петото място в генералното класиране в MotoGP с актив от 115 точки и изоставане от 65 спрямо лидера Марко Бедзеки. Италианецът със сигурност няма да увеличи своя актив днес, защото е наказан да не участва в надпреварата за Гран При на Чехия.

Програма на уикенда за Гран При на Чехия в MotoGP
Програма на уикенда за Гран При на Чехия в MotoGP
 Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Снимки: Gettyimages

Още от Моторни спортове

Лидерът в MotoGP Марко Бедзеки получи забрана за участие в Гран При на Чехия

Лидерът в MotoGP Марко Бедзеки получи забрана за участие в Гран При на Чехия

  • 20 юни 2026 | 21:05
  • 6125
  • 5
Франческо Баная: За късмет този път изборът беше правилен

Франческо Баная: За късмет този път изборът беше правилен

  • 20 юни 2026 | 17:07
  • 1408
  • 0
Ай Огура: Мислех, че в края ще имам нещо повече, но...

Ай Огура: Мислех, че в края ще имам нещо повече, но...

  • 20 юни 2026 | 17:03
  • 549
  • 0
Марк Маркес: Доволен съм от третото място

Марк Маркес: Доволен съм от третото място

  • 20 юни 2026 | 16:58
  • 725
  • 0
Хиляди се събраха на "A1 Motor Park" за тазгодишния BMW Събор

Хиляди се събраха на "A1 Motor Park" за тазгодишния BMW Събор

  • 20 юни 2026 | 16:42
  • 5519
  • 2
Пълно класиране при пилотите в MotoGP след спринта в Бърно

Пълно класиране при пилотите в MotoGP след спринта в Бърно

  • 20 юни 2026 | 16:36
  • 1485
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Лигата на нациите: България 1:2 Украйна! Следете мача ТУК!

Лигата на нациите: България 1:2 Украйна! Следете мача ТУК!

  • 21 юни 2026 | 09:56
  • 6522
  • 11
От Левски: Пътят към 10 000 абонаментни карти е съвсем близо!

От Левски: Пътят към 10 000 абонаментни карти е съвсем близо!

  • 21 юни 2026 | 10:09
  • 1359
  • 3
Япония се развихри срещу Тунис, африканците отпаднаха в груповата фаза

Япония се развихри срещу Тунис, африканците отпаднаха в груповата фаза

  • 21 юни 2026 | 08:56
  • 15698
  • 16
Испания ще иска да се реваншира, но Саудитска Арабия доказа, че не е за подценяване

Испания ще иска да се реваншира, но Саудитска Арабия доказа, че не е за подценяване

  • 21 юни 2026 | 07:25
  • 2764
  • 19
”Златната резерва“ Ундав вдъхнови Германия за страхотен обрат, Бундестимът вече мисли за елиминациите

”Златната резерва“ Ундав вдъхнови Германия за страхотен обрат, Бундестимът вече мисли за елиминациите

  • 21 юни 2026 | 01:00
  • 53300
  • 137
Велико опълчение на Кюрасао удържа 15 точни удара на Еквадор за историческа първа точка

Велико опълчение на Кюрасао удържа 15 точни удара на Еквадор за историческа първа точка

  • 21 юни 2026 | 04:54
  • 22903
  • 13