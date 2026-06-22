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Програма на уикенда за Гран При на Нидерландия в MotoGP

  • 22 юни 2026 | 08:20
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Програма на уикенда за Гран При на Нидерландия в MotoGP

Катедралата на скоростта в Ассен приема десетия кръг за сезон 2026 в MotoGP, който ще се проведе този уикенд. Тук може да намерите програмата на Гран При на Нидерландия, а всички часове са в българско време.

Петък (26 юни):
10:00 часа – Moto3 първа свободна тренировка
10:50 часа – Moto2 първа свободна тренировка
11:45 часа – MotoGP първа свободна тренировка
14:15 часа – Moto3 официална тренировка
15:05 часа – Moto2 официална тренировка
16:00 часа – MotoGP официална тренировка

Събота (27 юни):
9:40 часа – Moto3 втора свободна тренировка
10:25 часа – Moto2 втора свободна тренировка
11:10 часа – MotoGP втора свободна тренировка
11:50 часа – MotoGP квалификация
13:45 часа – Moto3 квалификация
14:40 часа – Moto2 квалификация
16:00 часа – MotoGP спринт (13 обиколки)

Неделя (28 юни):
10:40 часа – MotoGP загрявка
12:00 часа – Moto3 състезание (20 обиколки)
13:15 часа – Moto2 състезание (22 обиколки)
15:00 часа – MotoGP състезание (26 обиколки)

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Снимки: Sportal.bg

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