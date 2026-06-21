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Маркес след победата в Бърно: Знаете, че аз никога не се предавам

  • 21 юни 2026 | 16:45
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Марк Маркес припомни на всички след втората си поредна победа в MotoGP, която го върна в битката за титлата в кралския клас през 2026 година, че той никога не се предава.

Испанецът триумфира по брилянтен начин в Гран При на Чехия, за да се доближи на само 40 точки от лидера в генералното класиране Марко Бедзеки, който не стартира в Бърно заради наказание. Така само за последните два кръга Маркес навакса цели 62 пункта от своя пасив от водача в битката за титлата, която определено се завърза малко преди средата на сезона.

Втора поредна победа върна Марк Маркес в битката за титлата в MotoGP
Втора поредна победа върна Марк Маркес в битката за титлата в MotoGP

„Много важна победа в правилните условия. Нещо специално, което търсех. Знаете, че аз никога не се предавам. В последните обиколки ми беше много трудно, моторът беше там, но аз бях изцеден.

„Опитах да поддържам темпото и видях, че Огура натиска, но не достатъчно, за да ме настигне. Това бяха най-дългите ми шест обиколки за годината, няма да казвам за моята кариера, но със сигурност за годината. Определено бях много щастлив да пресека финалната линия на първото място“, коментира световният шампион.

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Снимки: Gettyimages

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