Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Гран При на Чехия: Състезанието започна (следете на живо)

Гран При на Чехия: Състезанието започна (следете на живо)

  • 21 юни 2026 | 15:05
  • 611
  • 0
Гран При на Чехия: Състезанието започна (следете на живо)

Сезонът в MotoGP продължава с една от най-класическите надпревари в световния шампионат по мотоциклетизъм на писта – Гран При на Чехия. От полпозишъна в Бърно потегли Ай Огура, който раздели първата редица с Фабио Ди Джанантонио и победителя от спринта вчера Франческо Баная.

Старт - Отлично потегляне от страна на Огура, който днес запази първото си място пред Ди Джанантонио и Маркес, който беше много агресивен в спирането за първия завой, за да се изкачи на третото място.

1/21 - Агресивното началото от страна на Маркес продължи и в третия завой, в който той атакува и задмина Ди Джанантонио, който беше изпреварен и от Баная, и от Морейра. В седмия завой Баная изпревари съотборника си Маркес, а след това пробва атака и срещу Огура, но японецът я парира успешно.

2/21 - Лека неточност от страна на Огура във втория завой позволи на Баная да се доближи до него, но японецът парира този опит за атака. В четвъртия завой Баная зае много агресивна вътрешна траектория, която му позволи за момент да поведе, но на излизането от кривата Огура ускори много по-добре и си върна първото място.

В десетия завой обаче Огура нямаше отговор за атаката на Баная, който излезе начело, а в 13-ия завой и Маркес мина пред японеца, с което двамата заводски пилоти на Дукати заеха първите две позиции.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Снимки: Gettyimages

Още от Моторни спортове

Априлия няма да обжалва допълнително наказанието на Бедзеки

Априлия няма да обжалва допълнително наказанието на Бедзеки

  • 21 юни 2026 | 10:56
  • 2015
  • 0
Бедзеки се извини за физическата саморазправа с маршала в Чехия

Бедзеки се извини за физическата саморазправа с маршала в Чехия

  • 21 юни 2026 | 10:27
  • 1586
  • 0
Маркес: Моторът ни е готов да спечели титлата, пилотите трябва да сме по-добри

Маркес: Моторът ни е готов да спечели титлата, пилотите трябва да сме по-добри

  • 21 юни 2026 | 10:15
  • 911
  • 0
Апелативната комисия на ФИМ потвърди наказанието на Марко Бедзеки

Апелативната комисия на ФИМ потвърди наказанието на Марко Бедзеки

  • 21 юни 2026 | 09:57
  • 2445
  • 0
Ай Огура с шанс да донесе първа победа на Япония в MotoGP от 22 години насам

Ай Огура с шанс да донесе първа победа на Япония в MotoGP от 22 години насам

  • 21 юни 2026 | 07:50
  • 5799
  • 0
Програма на уикенда за Гран При на Чехия в MotoGP

Програма на уикенда за Гран При на Чехия в MotoGP

  • 21 юни 2026 | 07:30
  • 8086
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Драма, обрати и луда победа на България над Украйна в Лигата на нациите

Драма, обрати и луда победа на България над Украйна в Лигата на нациите

  • 21 юни 2026 | 09:56
  • 23902
  • 45
От Левски: Пътят към 10 000 абонаментни карти е съвсем близо!

От Левски: Пътят към 10 000 абонаментни карти е съвсем близо!

  • 21 юни 2026 | 10:09
  • 11604
  • 112
Япония се развихри срещу Тунис, африканците отпаднаха в груповата фаза

Япония се развихри срещу Тунис, африканците отпаднаха в груповата фаза

  • 21 юни 2026 | 08:56
  • 24453
  • 22
Тунис постави уникален антирекорд на световните първенства

Тунис постави уникален антирекорд на световните първенства

  • 21 юни 2026 | 10:32
  • 6332
  • 3
Велико опълчение на Кюрасао удържа 15 точни удара на Еквадор за историческа първа точка

Велико опълчение на Кюрасао удържа 15 точни удара на Еквадор за историческа първа точка

  • 21 юни 2026 | 04:54
  • 28692
  • 19
Нюкасъл отхвърли голяма оферта за Тонали

Нюкасъл отхвърли голяма оферта за Тонали

  • 21 юни 2026 | 09:44
  • 9731
  • 10