Гран При на Чехия: Състезанието започна (следете на живо)

Сезонът в MotoGP продължава с една от най-класическите надпревари в световния шампионат по мотоциклетизъм на писта – Гран При на Чехия. От полпозишъна в Бърно потегли Ай Огура, който раздели първата редица с Фабио Ди Джанантонио и победителя от спринта вчера Франческо Баная.

Старт - Отлично потегляне от страна на Огура, който днес запази първото си място пред Ди Джанантонио и Маркес, който беше много агресивен в спирането за първия завой, за да се изкачи на третото място.

1/21 - Агресивното началото от страна на Маркес продължи и в третия завой, в който той атакува и задмина Ди Джанантонио, който беше изпреварен и от Баная, и от Морейра. В седмия завой Баная изпревари съотборника си Маркес, а след това пробва атака и срещу Огура, но японецът я парира успешно.

2/21 - Лека неточност от страна на Огура във втория завой позволи на Баная да се доближи до него, но японецът парира този опит за атака. В четвъртия завой Баная зае много агресивна вътрешна траектория, която му позволи за момент да поведе, но на излизането от кривата Огура ускори много по-добре и си върна първото място.

В десетия завой обаче Огура нямаше отговор за атаката на Баная, който излезе начело, а в 13-ия завой и Маркес мина пред японеца, с което двамата заводски пилоти на Дукати заеха първите две позиции.

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Снимки: Gettyimages