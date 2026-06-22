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Спартак (Варна) взе футболист от Берое

  • 22 юни 2026 | 10:10
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Спартак (Варна) взе футболист от Берое

Ръководството на Спартак (Варна) обяви трансфера на испанския футболист Давид Валверде, който за последно бе част от Берое.

"ФК Спартак Варна привлече испанския халф-бек Давид Валверде. Футболистът роден на 29 януари 2000 г. в Палма де Майорка, подписа договор със "соколите" за срок от две години.

Валверде е преминал през школата на Майорка, а в кариерата си е носил екипите на RCD Mallorca B, Platges Calvià и CE Andratx. За последно испанският футболист беше част от Берое, където натрупа опит в българския футбол.

ФК Спартак Варна приветства Давид Валверде и му пожелава здраве, успехи и много силни мачове със синьо-бялата фланелка.

Добре дошъл в Спартак, Давид", написаха от клуба.

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