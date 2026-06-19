Португалец подсили Спартак (Варна)

ФК Спартак (Варна) официално привлече португалския офанзивен футболист Анхел Гомес. 25-годишният играч вече се присъедини към подготовката на „соколите“, а договорът му ще влезе в сила от 1 юли.

Гомес е роден на 8 август 2000 г. и играе основно като дясно крило, но може да бъде използван и по двата фланга на атаката, както и зад нападателя.

Португалецът е преминал през школите на СК „Вианензе“ и „Жил Висенте“. В професионалната си кариера е носил екипите на „Варзим“, „Лузитано“ (Евора), „Лимианос“, „Монсан“ и други португалски клубове.

За последно Анхел Гомес бе част от състава на „Варзим“, като през годините е натрупал сериозен опит в различни нива на португалския футбол.

С привличането му Спартак (Варна) добавя още една опция в атакуващата си линия преди началото на новия сезон.

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