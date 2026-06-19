Спартак (Варна) благодари на феновете си за новия автобус

Спартак (Варна) излезе с официално становище, с което благодари на привържениците си за събраните средства, с които бе закупен нов клубен автобус. През последните седмици феновете се организираха сами в социалните мрежи и събираха пари, за да може да се осигури возилото на “соколите”.
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Ето какво пишат от Спартак:
Уважаеми привърженици,
Дойде моментът официално да ви запознаем с една инициатива, която се роди изцяло от вас – нашите фенове.
Идея, започната от привържениците на Спартак Варна, водена от тяхното желание, отдаденост и любов към клуба.
И точно това за нас е най-ценното.
Не става въпрос просто за автобус. Става въпрос за символика. За това, че все повече започваме да усещаме Спартак като нещо общо – като кауза, в която всеки може да остави своята следа.
През последната година всички знаете през какво премина клубът. Оздравителният процес продължава, предстои още много работа и много битки, но подобни моменти показват силата на нашата общност.
Спартак Варна от години нямаше собствен клубен автобус въпреки различните периоди, ръководства и възможности. Днес, благодарение на кампанията, организирана от нашите привърженици, можем официално да обявим, че сделката е финализирана и Спартак Варна вече има свой клубен автобус!
Автобус, избран от феновете.
Автобус, закупен благодарение на тяхната инициатива.
Кампанията продължава и в следващата си стъпка – нашите привърженици вече работят по идеи за дизайна и събират средства за брандирането му. Очакваме с нетърпение крайния резултат и момента, в който официално ще го представим.
Остава само скоро нашите соколи да потеглят с него към първото гостуване.
Благодарим ви!
Не за материалното, а за вярата, единството и примера, който давате.
Колкото по-обединени ставаме, толкова по-силен ще бъде Спартак.
Нека това бъде още една малка крачка към голямото бъдеще, което всички искаме за нашия клуб.
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