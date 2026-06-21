Легендарен шофьор подкара новия бус на "соколите"

След като стана ясно, че новата най-луксозна придобивка на Спартак (Варна) – автобусът, купен със средствата на верните привърженици, вече е собственост на клуба, се случи нещо естествено като приемственост през изминалите години. Легендарният шофьор Руси Динков имаше честта пръв да тества возилото. През 80-те години той бе шофьор на рейса на Спартак, в който са се возили някои от най-изявените играчи в клубната история като Живко Господинов, Стефан Найденов, Иван Петров, Пламен Казаков, треньорът Людмил Горанов и компания.

Спартак (Варна) благодари на феновете си за новия автобус

Кампанията все още продължава, тъй като предстоят довършителни дейности, които трябва да бъдат извършени по самия автобус, включително и брандиране, преди то официално да бъде подарено на клуба. Така верните фенове гордо ще запишат имената си със златни букви в историята на Спартак.

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