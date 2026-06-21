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Легендарен шофьор подкара новия бус на "соколите"

  • 21 юни 2026 | 13:17
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Легендарен шофьор подкара новия бус на "соколите"

След като стана ясно, че новата най-луксозна придобивка на Спартак (Варна) – автобусът, купен със средствата на верните привърженици, вече е собственост на клуба, се случи нещо естествено като приемственост през изминалите години. Легендарният шофьор Руси Динков имаше честта пръв да тества возилото. През 80-те години той бе шофьор на рейса на Спартак, в който са се возили някои от най-изявените играчи в клубната история като Живко Господинов, Стефан Найденов, Иван Петров, Пламен Казаков, треньорът Людмил Горанов и компания.

Спартак (Варна) благодари на феновете си за новия автобус
Спартак (Варна) благодари на феновете си за новия автобус

Кампанията все още продължава, тъй като предстоят довършителни дейности, които трябва да бъдат извършени по самия автобус, включително и брандиране, преди то официално да бъде подарено на клуба. Така верните фенове гордо ще запишат имената си със златни букви в историята на Спартак.

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