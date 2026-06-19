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Феновете на Спартак (Вн) почти събраха парите за клубен автобус

  • 19 юни 2026 | 09:45
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Феновете на Спартак (Вн) почти събраха парите за клубен автобус

Една от най-запомнящите се кампании в българския футбол през последните десетилетия е тази на феновете на Спартак (Варна). По тяхна инициатива от известно време се събират средства за закупуването на клубен автобус. До този момент клубът не разполагаше със собствено превозно средство, но привържениците за изключително кратък период от време са на път да съберат необходимата сума за набелязания автобус. Всеки ревностен фен се включва според възможностите си и дарява средства от сърце.

Безпрецедентната кампания под мотото "Соколите са създадени да летят, а феновете – да мечтаят" се развива повече от успешно и вече е в своята финална фаза. Привържениците са решени още с началото на новия сезон в efbet Лига ръководството, треньорският щаб и футболистите да пътуват за гостуванията си с новия клубен автобус. Преди това превозното средство ще премине необходимите технически и функционални прегледи и ще бъде брандирано със символите на Спартак. Кулминацията на инициативата ще бъде специална церемония, на която автобусът ще бъде официално връчен на клубното ръководство като подарък от верните привърженици на "соколите".

Пламен Трендафилов

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