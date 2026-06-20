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  3. Берое има нов изпълнителен директор

Берое има нов изпълнителен директор

  • 20 юни 2026 | 15:00
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Българин стана шеф на изпадналия във Втора лига Берое.  

„Посрещаме Атанас Дафинов като главен изпълнителен директор (CEO) на ПФК Берое Стара Загора, важна стъпка към дългосрочното развитие и затвърждаване на амбицията ни за завръщане в елита.

Дафинов разполага със солиден опит в ръководни позиции във футбола и идва в Стара Загора с ясна визия за модерно развитие и устойчив модел.

Дафинов притежава богат управленски опит в Съединените щати. През последните години беше ключова фигура в управлението на ОФК Пирин (Благоевград), където се утвърди като единствения треньор, успял да задържи отбора в efbet Лига три поредни години.

Верен защитник на дигитализацията и подобряването на инфраструктурата на клуба.

Неговото назначение е важна стъпка по пътя ни към завръщане в елита.

Само Берое!“, написаха от клуба, представяйки Дафинов.

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