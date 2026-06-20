Берое има нов изпълнителен директор

Българин стана шеф на изпадналия във Втора лига Берое.

„Посрещаме Атанас Дафинов като главен изпълнителен директор (CEO) на ПФК Берое Стара Загора, важна стъпка към дългосрочното развитие и затвърждаване на амбицията ни за завръщане в елита.

Дафинов разполага със солиден опит в ръководни позиции във футбола и идва в Стара Загора с ясна визия за модерно развитие и устойчив модел.

Дафинов притежава богат управленски опит в Съединените щати. През последните години беше ключова фигура в управлението на ОФК Пирин (Благоевград), където се утвърди като единствения треньор, успял да задържи отбора в efbet Лига три поредни години.

Верен защитник на дигитализацията и подобряването на инфраструктурата на клуба.

Неговото назначение е важна стъпка по пътя ни към завръщане в елита.

Само Берое!“, написаха от клуба, представяйки Дафинов.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google