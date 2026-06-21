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  3. Берое представя във вторник новия треньор

Берое представя във вторник новия треньор

  • 21 юни 2026 | 14:40
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Берое представя във вторник новия треньор

Берое обяви, че във вторник ще представи официално своя нов старши треньор на пресконференция от 10:30 часа. Както вече е известно, новият наставник на старозагорци ще бъде Владимир Манчев.

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Утре футболистите на Берое ще преминат медицински изследвания, като все още не е ясно колко ще бъдат новите попълнения. Първата тренировка на тима ще бъде проведена във вторник след официалното представяне на треньора.

Берое също така обяви програмата от своята подготовка до петък.

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