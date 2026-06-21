Берое представя във вторник новия треньор

Берое обяви, че във вторник ще представи официално своя нов старши треньор на пресконференция от 10:30 часа. Както вече е известно, новият наставник на старозагорци ще бъде Владимир Манчев.

Берое има нов изпълнителен директор

Утре футболистите на Берое ще преминат медицински изследвания, като все още не е ясно колко ще бъдат новите попълнения. Първата тренировка на тима ще бъде проведена във вторник след официалното представяне на треньора.

Берое също така обяви програмата от своята подготовка до петък.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google