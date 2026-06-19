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Спартак (Варна) обяви втори португалец за деня

  • 19 юни 2026 | 17:30
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Спартак (Варна) привлече още един нов футболист. Към “соколите” се присъединява португалецът Бубакар Хане. Халфът има солидна визитка, като има записани мачове в елита на Португалия с екипа на Жил Висенте. През изминалата кампания носи екипа на Добруджа.

Португалец подсили Спартак (Варна)
Португалец подсили Спартак (Варна)

Хане се превръща във втория нов футболист на Спартак (Варна) за деня, след като по-рано днес “соколите” обявиха привличането на Анхел Гомес.

Ето какво пишат от Спартак:

ФК Спартак Варна привлече португалския футболист Бубакар Хане.

Футболистът е юноша на Paços de Ferreira, а в своята кариера е носил екипите на Wolverhampton Wanderers, GC Zürich, Gil Vicente, FC Argeș, Al-Mesaimeer SC (Катар) и други.

Хане разполага със сериозен международен опит, включително над 20 мача в Португалската Първа лига, над 30 срещи в Португалската Втора лига, както и над 10 двубоя в Английската Премиър Лига 2.

Футболистът вече познава отлично българския футбол, след като за последно беше част от състава на ФК Добруджа.

Спартак Варна пожелава на Бубакар Хане здраве, успехи и много силни изяви на терена

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