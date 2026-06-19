Спартак (Варна) обяви втори португалец за деня

Спартак (Варна) привлече още един нов футболист. Към “соколите” се присъединява португалецът Бубакар Хане. Халфът има солидна визитка, като има записани мачове в елита на Португалия с екипа на Жил Висенте. През изминалата кампания носи екипа на Добруджа.

Португалец подсили Спартак (Варна)

Хане се превръща във втория нов футболист на Спартак (Варна) за деня, след като по-рано днес “соколите” обявиха привличането на Анхел Гомес.

Ето какво пишат от Спартак:



ФК Спартак Варна привлече португалския футболист Бубакар Хане.

Футболистът е юноша на Paços de Ferreira, а в своята кариера е носил екипите на Wolverhampton Wanderers, GC Zürich, Gil Vicente, FC Argeș, Al-Mesaimeer SC (Катар) и други.

Хане разполага със сериозен международен опит, включително над 20 мача в Португалската Първа лига, над 30 срещи в Португалската Втора лига, както и над 10 двубоя в Английската Премиър Лига 2.

Футболистът вече познава отлично българския футбол, след като за последно беше част от състава на ФК Добруджа.

Спартак Варна пожелава на Бубакар Хане здраве, успехи и много силни изяви на терена

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google