Треньорът на Кабо Верде: Тук сме, за да покажем страната на целия свят, не става дума само за футбол

Селекционерът на националния отбор по футбол на малката островна държава Кабо Верде – Бубиста вярва, че дебютантите на Световното първенство са доказали, че мечтите могат да надделеят над финансовите ограничения, след като в неделя спечелиха още една ценна точка при равенството 2:2 с Уругвай.

Островната държава завърши за втори път наравно, след като на старта шокира света с 0:0 срещу европейския шампион Испания. Двете точки им дават шанс да продължат към 1/16-финалите, тъй като в последния мач ще играят със Саудитска Арабия – страна, която е далече от постиженията на досеташните им съперници.

„Щом стъпиш на терена, много неща се изравняват. Колкото и голям да е противникът на световната сцена, много национални отбори стават равни“, заяви с широка усмивка Педро Лейтао Брито или Бубиста пред репортерите.

„Искахме да покажем това не само във футбола, но и в други аспекти на живота.

Да покажем, че можеш да постигнеш велики неща, независимо от предизвикателствата, които срещаш – дали са финансови или от какъвто и да е друг вид. Стига ти само да имаш мечта и да я преследваш.“

И именно двете равенства срещу грандове в световния футбол като Уругвай и Испания карат 45-годишният специалист да си прави планове за излизане от групата „Като се има предвид какво постигнахме срещу два отбора от световна класа, мисля, че трябва да се фокусираме върху класирането“, каза той.

„И смятам, че е напълно оправдано, като се има предвид какво сме постигнали... Но също така знаем, че и нашият съперник има шанс да продължи напред“.

Но дори и да не стигнат до втората фаза, Бубиста има и друга задача, отвъд футболния резултат: „Тук сме, за да покажем нашата страна на целия свят. Така че не става въпрос само за това да играем футбол. Искаме целият свят да знае Кабо Верде такава, каквато е и нашият народ такъв, какъвто е“.

Попитан какво очаква от мача със Саудитска Арабия, той отговори: „Трябва да останем здраво стъпили на земята и с ясна мисъл къде сме и какво ни чака. Саудитска Арабия също може да продължи напред. Очевидно е, че тук е трудно за всички отбори, но ние ще се опитаме да спечелим. Имаме и още една мисия. Класирането го дължим на всички малки отбори, които се борят да се класират на Светотовното. Една страна може да е малка и бедна, но ако носи издръжливост, ако ако може да понесе трудностите, ако работи организирано, тя също може да застане рамо до рамо с другите големи отбори“, обясни още треньорът.

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Снимки: Imago