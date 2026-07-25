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Ипсуич се подсили в нападение с японски национал от Селтик, "детелините" бързо намериха заместник за рекордна сума

  • 25 юли 2026 | 15:16
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Ипсуич се подсили в нападение с японски национал от Селтик, "детелините" бързо намериха заместник за рекордна сума

Новакът в Премиър лийг Ипсуич официално привлече японския национал Дайзен Маеда от Селтик. Нападателят идва при "трактористите" с трансфер на стойност 10 млн. паунда.

Японецът игра за Селтик от 2022 г. и бързо се превърна в ключов играч за "детелините".

Маеда отбеляза 79 гола за шотландския гранд и спечели пет титли в местната Премиършип, три Купи на страната и две Купи на лигата.

28-годишният японец е първият футболист от тази страна, който ще играе за Ипсуич. Маеда има 30 мача и 5 гола за "самураите", като последното му попадение бе на Мондиал 2026, където се разписа при равенството 1:1 срещу Швеция в груповата фаза.

Селтик пък не губи време и бързо намери заместник на японеца. Това ще е датският нападател на Бодьо/Глимт Каспер Хьог, а сумата, която ще дадат "детелините", се очаква да е рекордна - 11 млн. паунда.

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