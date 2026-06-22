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Вторият голмайстор на Кабо Верде: Никога не съм си представял, че ще се случи по този начин

  • 22 юни 2026 | 07:26
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Хелио Варела, който вкара второто решаващо попадение за историческото равенство на Кабо Верде срещу Уругвай, говори след края на драматичната среща, която завърши при 2:2.

Мондиал 2026 продължи да пише история! Кабо Верде изтръгна точка от Уругвай и дори можеше да вземе всичко
Мондиал 2026 продължи да пише история! Кабо Верде изтръгна точка от Уругвай и дори можеше да вземе всичко

“Мечтаех за това, но никога не съм си представял, че ще се случи по този начин. Да вкарам първия си гол за националния отбор в дебюта си на Световното първенство е невероятно. Нямам думи”, каза Варела.

Камата, свидетел на историческите голове на Кабо Верде
Камата, свидетел на историческите голове на Кабо Верде

Кабо Верде остава един от непобедените отбори в Северна Америка след два изиграни мача в груповата фаза.

Така соченият от всички за аутсайдер тим успя да вземе скалповете на два световни шампиона, след като в първия кръг стигна до 0:0 срещу Испания.

В заключителния си мач от този етап дебютантите играят срещу Саудитска Арабия на 27-и юни (събота).

БНТ ще излъчи всички 104 мача от Мондиал 2026, Sportal.bg ги дава онлайн
БНТ ще излъчи всички 104 мача от Мондиал 2026, Sportal.bg ги дава онлайн

Този и всички 104 мача от Мондиал 2026 в САЩ, Канада и Мексико може да гледате на живо в bnt.sportal.bg.

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