Вторият голмайстор на Кабо Верде: Никога не съм си представял, че ще се случи по този начин

Хелио Варела, който вкара второто решаващо попадение за историческото равенство на Кабо Верде срещу Уругвай, говори след края на драматичната среща, която завърши при 2:2.
Мондиал 2026 продължи да пише история! Кабо Верде изтръгна точка от Уругвай и дори можеше да вземе всичко
“Мечтаех за това, но никога не съм си представял, че ще се случи по този начин. Да вкарам първия си гол за националния отбор в дебюта си на Световното първенство е невероятно. Нямам думи”, каза Варела.
Камата, свидетел на историческите голове на Кабо Верде
Кабо Верде остава един от непобедените отбори в Северна Америка след два изиграни мача в груповата фаза.
Така соченият от всички за аутсайдер тим успя да вземе скалповете на два световни шампиона, след като в първия кръг стигна до 0:0 срещу Испания.
В заключителния си мач от този етап дебютантите играят срещу Саудитска Арабия на 27-и юни (събота).
БНТ ще излъчи всички 104 мача от Мондиал 2026, Sportal.bg ги дава онлайн
Този и всички 104 мача от Мондиал 2026 в САЩ, Канада и Мексико може да гледате на живо в bnt.sportal.bg.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google