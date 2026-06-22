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Мондиал 2026: Нова Зеландия - Египет
  1. Световно първенство
  2. Кабо Верде
  3. Камата, свидетел на историческите голове на Кабо Верде

Камата, свидетел на историческите голове на Кабо Верде

  • 22 юни 2026 | 03:33
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Носителят на "Златната топка" за 1994 г. Христо Стоичков бе част от специалните гости във ВИП ложата на "Хард Рок Стейдиъм" в Маями, за да изгледа уникалното шоу между Кабо Верде и Уругвай, което завърши при равенство 2:2 в срещата от група "H" на Мондиал 2026.

Мондиал 2026 продължи да пише история! Кабо Верде изтръгна точка от Уругвай и дори можеше да вземе всичко
Мондиал 2026 продължи да пише история! Кабо Верде изтръгна точка от Уругвай и дори можеше да вземе всичко

Това бяха и първите голове в историята на Кабо Верде, отбелязани на световни футболни финали, като те бяха изгледани пред погледа на легендарния български номер осем и други бивши състезатели от каймака на спорта от най-близкото минало.

Преди старта на двубоя легендата на бразилския футбол Маркош Еванжелища де Морайш - Кафу, публикува снимка на личния си профил в Instagram, където позира от ложите на стадиона в Маями заедно със Стоичков, великият тактик Арсен Венгер - Професора, Роберто Баджо и цяло съзвездие от плеяда футболни величия.

Двубоят също така бе изгледан и от президентът на световната футболна асоциация ФИФА - Джани Инфантино, който опитва да присъства на максимално много срещи на шампионата на планетата, който получи не малко критики до този момент, но и предложи многократно огромно зрелища като това между Кабо Верде и Уругвай.

Именно Кабо Верде на два пъти успя да напише история, след като не просто не загуби от бивши световни шампиони, но и взе първите си точки на Мондиал, както и отбеляза първите си голове.

БНТ ще излъчи всички 104 мача от Мондиал 2026, Sportal.bg ги дава онлайн
БНТ ще излъчи всички 104 мача от Мондиал 2026, Sportal.bg ги дава онлайн

Всички тези велики моменти за историята на футбола може да гледата в реално време, независимо от неудобните за европейските зрители часови диапазони на някои от срещите, тъй като всички 104 мача се излъчват на живо на bnt.sportal.bg.

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