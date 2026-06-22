Камата, свидетел на историческите голове на Кабо Верде

Носителят на "Златната топка" за 1994 г. Христо Стоичков бе част от специалните гости във ВИП ложата на "Хард Рок Стейдиъм" в Маями, за да изгледа уникалното шоу между Кабо Верде и Уругвай, което завърши при равенство 2:2 в срещата от група "H" на Мондиал 2026.

Мондиал 2026 продължи да пише история! Кабо Верде изтръгна точка от Уругвай и дори можеше да вземе всичко

Това бяха и първите голове в историята на Кабо Верде, отбелязани на световни футболни финали, като те бяха изгледани пред погледа на легендарния български номер осем и други бивши състезатели от каймака на спорта от най-близкото минало.

Преди старта на двубоя легендата на бразилския футбол Маркош Еванжелища де Морайш - Кафу, публикува снимка на личния си профил в Instagram, където позира от ложите на стадиона в Маями заедно със Стоичков, великият тактик Арсен Венгер - Професора, Роберто Баджо и цяло съзвездие от плеяда футболни величия.

Двубоят също така бе изгледан и от президентът на световната футболна асоциация ФИФА - Джани Инфантино, който опитва да присъства на максимално много срещи на шампионата на планетата, който получи не малко критики до този момент, но и предложи многократно огромно зрелища като това между Кабо Верде и Уругвай.

Именно Кабо Верде на два пъти успя да напише история, след като не просто не загуби от бивши световни шампиони, но и взе първите си точки на Мондиал, както и отбеляза първите си голове.

БНТ ще излъчи всички 104 мача от Мондиал 2026, Sportal.bg ги дава онлайн

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