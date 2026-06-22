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  3. Биелса: Решаващият фактор за резултата беше, че намалихме интензивността

Биелса: Решаващият фактор за резултата беше, че намалихме интензивността

  • 22 юни 2026 | 07:49
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Марсело Биелса коментира неочакваното равенство 2:2 на своя Уругвай срещу Кабо Верде от група “H” на Мондиал 2026.

Мондиал 2026 продължи да пише история! Кабо Верде изтръгна точка от Уругвай и дори можеше да вземе всичко
Мондиал 2026 продължи да пише история! Кабо Верде изтръгна точка от Уругвай и дори можеше да вземе всичко

“Когато се защитавахме добре, мачът ни позволи да поведем. Когато загубихме контрол над играта, това предимство намаля в сравнение с опонентите ни. Решаващият фактор за резултата беше, че намалихме интензивността на играта, което не трябваше да се случва”, каза Биелса.

Вторият голмайстор на Кабо Верде: Никога не съм си представял, че ще се случи по този начин
Вторият голмайстор на Кабо Верде: Никога не съм си представял, че ще се случи по този начин

Това остави урусите без победа след първите два кръга от шампионата на планетата, след като в първия кръг стигнаха до 1:1 срещу Саудитска Арабия.

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