Биелса: Решаващият фактор за резултата беше, че намалихме интензивността

Марсело Биелса коментира неочакваното равенство 2:2 на своя Уругвай срещу Кабо Верде от група “H” на Мондиал 2026.

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“Когато се защитавахме добре, мачът ни позволи да поведем. Когато загубихме контрол над играта, това предимство намаля в сравнение с опонентите ни. Решаващият фактор за резултата беше, че намалихме интензивността на играта, което не трябваше да се случва”, каза Биелса.

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Това остави урусите без победа след първите два кръга от шампионата на планетата, след като в първия кръг стигнаха до 1:1 срещу Саудитска Арабия.

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