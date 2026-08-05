Елфин Еванс никога не е отписвал Сами Паяри като претендент за титлата

Елфин Еванс настоява, че никога не е подценявал Сами Паяри като претендент за титлата в Световния рали шампионат, въпреки че увеличи преднината си пред финландеца на 30 точки след рали „Финландия“.

Еванс напусна Юваскила с неочаквано трето място, след като преобърна своята Тойота в събота сутринта. Зрители помогнаха за връщането на автомобила на пътя, преди механиците на Тойота да извършат мащабни ремонти, които позволиха на уелсеца да продължи и в крайна сметка да се възстанови до подиума. Предвид обстоятелствата, Еванс призна, че резултатът се усеща по-скоро като измъкване, отколкото като стандартен успех.

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„Бях щастлив да си тръгна с каквото и да е след случилото се. Смятам се за късметлия, няма съмнение. Не се измъкваш от много такива ситуации.



„От гледна точка на карането, нещата вървяха наистина добре и продължиха да вървят добре и след това. Но част от играта е да не правиш грешки. Очевидно ние направихме една и имахме късмет да се измъкнем“, каза Еванс.



„Във Финландия, от всички места, никога не бихте очаквали да загубите минута и 30 секунди и все пак да завършите на подиума. Това е лудост“, добави още уелсецът.

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Въпреки това Еванс не намира голямо успокоение в размера на преднината си, тъй като остават още четири кръга, а във всеки от тях могат да бъдат спечелени по 35 точки. Втората поредна победа на Паяри, след пробива му в Естония, затвърди позицията му на най-близък съперник на Еванс. Лидерът в шампионата вярва, че скорошната форма на 24-годишния пилот е естествена прогресия, а не внезапен пробив.

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„Мисля, че той се справя наистина добре. Той получи някои несправедливи критики към края на миналата година и в началото на тази, особено след Монте Карло.



„Не е лесно да влезеш в най-високия клас и всеки се развива с различно темпо. В много отношения сега очакването е всеки да може да направи това, което направи Кале (Рованпера).



„На някои хора просто им отнема повече време, за да достигнат постоянно ниво на представяне, и Сами наистина го показва сега. Никога не съм го отписвал като претендент за шампионата, така че нищо не се е променило от моя страна“, обясни Еванс.

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Еванс очаква условията да изиграят решаваща роля, докато шампионатът се насочва към Парагвай и Чили. Стартирането първи по трасето може да направи дъжда полезен на хлъзгав макадам, но той предупреди, че мокрото време може също да създаде непредсказуеми ралита.

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„Ако вали в Парагвай или Чили, тези ралита могат веднага да се превърнат в лотария, защото сцеплението е толкова ниско и толкова променливо. В Чили, разбира се, дъждът обикновено носи и мъгла със себе си“, коментира лидерът в генералното класиране.

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Снимки: Imago