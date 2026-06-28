Давид Алонсо с уникална победа в Гран При на Нидерландия в Moto2

Седмица, след като загуби Гран При на Чехия в последния завой, Давид Алонсо се реваншира на своя отбор и триумфира в Гран При на Нидерландия в Moto2 с изпреварване в последното минава на финалния шикан на „Ассен“.

FIRST WIN OF 2026 for David Alonso and it's a CLASSIC 🤯#DutchGP 🇳🇱 pic.twitter.com/aeM9BNkLLp — MotoGP™🏁 (@MotoGP) June 28, 2026

Във финалните турове в Катедралата на скоростта колумбиецът се движеше на второто място зад Мануел Гонсалес, а двамата бяха настигнати от Сена Аджиъс, който изглеждаше, че има най-голям ресурс в гумите. Австралиецът изпревари Алонсо в осмия завой на 19-та от 22 обиколки, но само тур по-късно допусна неточност в същата част от пистата, която позволи на Алонсо да си върне второто място.

Впоследствие колумбиецът вдигна леко оборотите и се залепи за лидера Гонсалес, когото той атакува за първи път в шикана в края на предпоследната обиколка. Тогава дори се стигна до контакт между тримата лидера, а след цялата тази драма те запазиха позициите си.

Във финалните тур Гонсалес зае изключително дефанзивна траектория в подхода за шикана, но Алонсо атакува с много късно спиране от външната страна и го изпревари. Дълбокото влизане на двамата в първата част от шикана даде надежда и на Аджиъс, че ще може да ги атакува, но австралиецът трябваше да затвори леко дросела на изхода от комплекса, за да не излезе извън трасето. Така се стигна до финален спринт между Алонсо и Гонсалес, който беше спечелен от пилота на Аспар с аванс от само 0.024 секунди.

THIS IS CLASSIC ASSEN 🔥



AN INSANE LAST CHICANE AND IT'S DAVID ALONSO WHO WINS 🥇#DutchGP 🇳🇱 pic.twitter.com/jV9ODZoPEj — MotoGP™🏁 (@MotoGP) June 28, 2026

Третата позиция остана за Аджиъс, а четвърти завърши ранният лидер Изан Гевара, който просто нямаше скоростта да се бори за нещо повече днес. Пети остана победителят от миналата седмица Иван Ортола, а зад него в топ 10 влязоха още Дани Олгадо, Адриан Уертас, Филип Салач, представителят на домакините Колин Вейер и Алберто Ферандес. В зоната на точките попаднаха още Тони Арболино, Лука Лунета, вторият от местния любимци Зонта ван дер Гурберг, Анхел Пикерас и Джо Робъртс.

Алекс Ескриг и Таийо Фурусато, които пресякоха финалната линия съответно седми и 14-ти, бяха наказани след финала. Ескриг беше санкциониран с 26 секунди, защото не се съобрази с наказанието за минаване през бокса, което му беше наложено, след като той игнорира първо санкцията с едно минаване през дългата обиколка, а след това и двойно минаване през дългата обиколка. Най-вероятно това се дълги на мискомуникация, защото в Moto3 дългата обиколка не се използва, понеже беше доста мокра след падналия през нощта дъжд. Преди старта на състезанието в Moto2 обаче състезателният директор съобщи, че тя вече е в добро състояние и ще се използва.

В генералното класиране след първите десет старта за сезона лидер с общо 185.5 точки продължава да е Гонсалес, който води с 57.5 пункта пред Гевара. Тройката с пасив от 62.5 точки оформя Аджиъс, който води с точно 7 пред днешния победител Алонсо.

An instant #Moto2 CLASSIC 😍



We won't get bored of watching this again and again 🔥#DutchGP 🇳🇱 pic.twitter.com/E8L2kXQrQk — MotoGP™🏁 (@MotoGP) June 28, 2026

Сезонът в Moto2 ще продължи след две седмици с надпреварата за Гран При на Германия, която ще бъде последната преди лятната пауза в световния шампионат по мотоциклетизъм на писта.

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Снимки: Gettyimages