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Победителите в Red Bull Kart Fight сядат във Формула 4 днес

  • 5 авг 2026 | 12:09
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Победителите в Red Bull Kart Fight сядат във Формула 4 днес

Българските картинг пилоти Виктор Николов и Георги Ванков ще карат днес болиди от Формула 4 на пистата „Ред Бул Ринг“ в Австрия заедно с лидера в класирането във Формула 2 Никола Цолов. Сесият с Българския лъв е награда за успехите на двамата в Red Bull Kart Figt тази година – Виктор спечели надпреварата в България, а Георги – в Гърция.

Във видеата двамата разказват за пътя си към победата и разбира се, нямат търпение за първите обиколки на австрийската писта днес.

Всичко най-интересно от деня на „Ред Бул Ринг“ с Никола Цолов и Виктор и Георги, ще може да научите на Sportal.bg.

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Снимки: Sportal.bg

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