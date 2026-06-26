Бедзеки над всички и в официалната тренировка на "Ассен", тежко падане за Алекс Маркес

След като беше най-бърз в първата свободна тренировка преди Гран При на Нидерландия, лидерът в генералното класиране в MotoGP Марко Бедзеки даде най-доброто време и в официалната тренировъчна сесия на „Ассен“.

В нея заводският пилот на Априлия успя да слезе до 1:31.123, за да изпревари с 0.177 секунди Раул Фернандес със сателитния мотор на Тракхаус Априлия. Тройката с пасив от 0.187 оформи Педро Акоста от КТМ, а зад него четвърти и пети се класираха Ай Огура и Франческо Баная, който беше опрян до стената в края на 60-минутната сесия.

Двукратният шампион имаше само една обиколка, с която да влезе в топ 10 и да се класира директно за втората фаза на квалификацията след късния червен флаг. Той беше показан след едно много тежко падане на Алекс Маркес в 11-ия завой, което беше неговото второ за сесията след катастрофата му в петата крива в самото начало.

Вторият инцидент на пилота на Грезини Дукати, който все още не е на 100% след контузиите, които получи в Каталуния, беше наистина неприятно и на него трябваше да му бъде оказана медицинска помощ в зоната за сигурност. За щастие телевизионните кадри показаха, че по-малкият от братята Маркес е в съзнание и той дори излезе от зоната за сигурност на собствен ход. Неговото участие до края на уикенда обаче е под въпрос с оглед цялостното му физическо състояние.

Bruised and battered after that crash



Glad to see @alexmarquez73 is back on his feet 👍#DutchGP 🇳🇱 pic.twitter.com/ONvGa3jY66 — MotoGP™🏁 (@MotoGP) June 26, 2026

Ако испанецът все пак реши да продължи, той ще може да се включи в квалификацията направо във втората ѝ фаза, тъй като се класира десети в края на официалната тренировка. Пред него в десетката освен първите петима влязоха още брат му Марк, Фабио Ди Джанантонио, Енеа Бастинини и Хорхе Мартин.

Мартинатора също имаше едно падане в заключителните минути на тренировката, при това с доста висока скорост в 12-ия завой. За щастие самият пилот само се изпързаля върху тревата в зоната за сигурност, докато неговият мотор се превъртя няколко пъти и буквално беше унищожен.

Обратното се случи с Фермин Алдегер, който няколко минути по-рано също направи катастрофа на изхода от 11-та крива. Самото падане на втория пилот на Грезини Дукати не беше никак тежко, но после той направи няколко салта в зоната за сигурност и беше пратен в медицинския преглед за допълнителни прегледи. Така има риск Грезини да загуби и двамата си пилоти поради контузии и практически целият отбор да прекрати участието в десетия кръг за сезона в MotoGP.

Уикендът за Гран При на Нидерландия ще продължи утре в 11:10 часа българско време с 30-минутната втора свободна тренировка. Веднага след нейния край, в 11:50 часа, ще започне и квалификацията, която ще определи реда на стартира и за спринта, и за състезанието в Катедралата на скоростта.

Програма на уикенда за Гран При на Нидерландия в MotoGP

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Снимки: Gettyimages