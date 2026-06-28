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Изключителният сезон на Максимо Килес му донесе победа и на "Ассен"

  • 28 юни 2026 | 12:54
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Изключителният сезон на Максимо Килес му донесе победа и на "Ассен"

Максимо Килес спечели своята шеста победа в десет старта от началото на сезона в Moto3, след като триумфира в надпреварата за Гран При на Нидерландия на „Ассен“.

В края на дистанцията от 20 обиколки в Катедралата на скоростта Килес и Давид Алманса се откъснаха в челото, като Алманса пробва няколко атаки срещу доминатора от началото на сезона. Всички те обаче бяха парирани от страна на Килес, който беше заложил и на твърдата задна гума, като на финала спечели с аванс от 0.513 секунди.

Тройката оформи съотборникът на Килес в отбора на Аспар Марко Морели, който беше много бърз в края, за да се пребори за втория си подиум от началото на сезона. Зад него четвърти се класира Валентин Пероне, а топ 5 допълни Хесус Риос.

В топ 10 в края на състезанието попаднаха още Брайън Уриарте, Хаким Даниш, Джоел Келсо, Адриан Фернандес и Кейси О'Горман, а точки от Гран При на Нидерландия имаше още за Рико Салмела, Джоел Естебан, Рюсей Яманака, Матео Бертеле и Еди О'Шей. Класирането в Гран При на Нидерландия в Moto3 претърпя доста промени в минутите след финала, когато стюардите наложиха множество санкции за нарушения на границите на трасето.

В битката за титлата Килес е лидер с актив от 211 точки и аванс от цели 90 пункта пред Алваро Карпе, който не завърши днес след падане още във втората обиколка. След него испанецът се изправи и продължи, но се прибра в бокса пет тура преди финала. Тройката с генералното класиране оформя Алманса, който изостава със 102 точки от Килес.

Сезон 2026 в Moto3 ще продължи след две седмици с Гран При на Германия. Състезанието на „Заксенринг“ ще бъде последното преди напълно заслужената едномесечна лятна пауза за пилотите от световния шампионат по мотоциклетизъм на писта.

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