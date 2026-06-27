Раул Фернандес и Ай Огура донесоха двойна победа на Тракхаус в спринта на „Ассен“

Отборът на Тракхаус Априлия постигна своя най-голям успех в MotoGP, след като Раул Фернандес и Ай Огура завършиха на първите две позиции в спринтовото състезание на пистата „Ассен“ в Нидерландия.

Тръгналият от четвъртото място Фернандес беше много агресивен в първите обиколки в Катедралата на скоростта, като той поведе в края на третия тур, когато изпревари Хорхе Мартин в спирането за финалния шикан. Оттам до финала Фернандес беше недостижим и напълно заслужено спечели своята втора спринтова победа за годината след успеха му на „Муджело“ преди месец.

При минаването покрай карирания флаг испанецът завърши с аванс от 0.362 пред своя съотборник Огура, който отново беше много бърз в края. Японецът се изкачи на второто място в края на деветата от общо 13 обиколки, когато изпревари Фабио Ди Джанантонио на влизането във финалния шикан, след което пробва да притисне Фернандес за първото място, но това не се случи.

Ди Джанантонио успе да удържи третата позиция, за да развали партито на Априлия на „Ассен“ днес. Зад него четвърти и пети финишираха двамата заводски пилоти на марката от Ноале Марко Бедзеки и Хорхе Мартин, който стартира полпозишъна и направи силни първи два тура, но след това загуби скорост и изостана.

Франческо Баная пресече финала на шестото място, но беше санкциониран с една позиция заради излизане от пистата в последната обиколка. Така двукратният шампион се смъкна зад съотборника си Марк Маркес, а в зоната на точките влязоха още Енеа Бастианини и Педро Акоста.

В генералното класиране Бедзеки запазва първата си позиция с актив от 186 точки и аванс от 9 пред Мартин. Тройката с пасив от 22 пункта оформя Ди Джанантонио, а днешният победител Фернандес е осми със 118 точки на своята сметка.

Пълно класиране при пилотите в MotoGP след спринта на "Ассен"

Състезанието за Гран При на Нидерландия, десети кръг за сезон 2026 в MotoGP, е предвидено за утре от 15:00 часа българско време и ще може да бъде проследено на живо на Sportal.bg.

Програма на уикенда за Гран При на Нидерландия в MotoGP

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Снимки: Gettyimages