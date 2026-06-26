Марко Бедзеки оглави класирането в първата тренировка на "Ассен"

Лидерът в генералното класиране в MotoGP Марко Бедзеки стартира десетия състезателен уикенд за сезон 2026 с най-добро време в първата свободна тренировка преди Гран При на Нидерландия.

На „Ассен“ заводският пилот на Априлия, който пропусна предходното състезание в Чехия заради наказание, оглави подреждането с обиколка за 1:32.311. С нея той изпревари с 0.098 секунди бъдещия си съотборник Франческо Баная, който записа своето най-добро време в самия край на първите 45 минути за подготовка в Катедралата на скоростта.

Тройката допълни настоящият съекипник на Бедзеки в Априлия Хорхе Мартин, който завърши на 0.144 зад италианеца. Фабио Ди Джанантонио и Ай Огура се класираха четвърти и пети пред Раул Фернандес, Жоан Мир, Фермин Алдегер, Маверик Винялес и Марк Маркес, които попаднаха в топ 10 в края на първата тренировка на „Ассен“.

За световния шампион Маркес тя беше белязана и от едно леко падане във финалния шикан малко след средата на сесията. Освен него на земята в рамките на сесията се озова още и Диого Морейра, който падна в четвъртия завой, но и двамата успяха да се върнат на пистата с вторите си машини.

Уикендът за Гран При на Нидерландия, десети кръг за сезон 2026 в MotoGP, продължава в 16:00 часа българско време с 60-минутната официална тренировка. Както винаги тя ще определи кои ще са десетимата пилоти, които ще се класират директно за втората фаза на утрешната квалификация.

Програма на уикенда за Гран При на Нидерландия в MotoGP

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Снимки: Gettyimages