Кале Рованпера е отворен към различни възможности за бъдещето си

Кале Рованпера заяви, че е отворен за различни варианти относно завръщането си в състезателния спорт през следващата година, като двукратният световен рали шампион планира да обсъди следващите си стъпки с Тойота.

Рованпера получи зелена светлина да възобнови кариерата си в моторните спортове, след като се възстанови от здравословен проблем, който го да се откаже от плановете си да премине от ралитата към пистовите състезания в Супер Формула.

Кале Рованпера получи разрешение да се върне към състезанията

Въпреки това, миналия уикенд Рованпера седна отново зад волана на рали автомобил Тойота Corola GT AE86, когато се присъедини към своя навигатор и световен шампион Йоне Халтунен за демонстрационни обиколки на супеспециалната отческа „Харю“ на рали „Финландия“. Участието с автомобила, собственост на Халтунен, беше първото шофиране на Рованпера на рали машина, откакто се оттегли от Световния рали шампионат в края на сезон 2025.

„Беше толкова забавно“, сподели 25-годишният пилот пред motorsport.com. „Беше хубаво да видя сервизния парк и всички стари приятели и съотборници. Приятно е да си малко зрител.



„Цяла година не съм карал нищо сериозно. Участвах само в няколко забавни събития и си отделях време за себе си, правейки нормални неща – просто се мотаех в гаража с приятели и се забавлявах.



„Започвам да се чувствам добре и съм здрав от известно време, така че това е най-важното, очевидно първият приоритет. И след това беше наистина хубаво просто да се наслаждавам и да имам малко повече време за себе си, така че беше добре“, добави финландецът.

Кале Рованпера каза кога ще се върне в състезанията

Рованпера призна, че целенасочено се е откъснал от света на моторните спортове, за да се съсредоточи върху възстановяването си. Въпреки това той е поддържал контакт с близкия си приятел и бивш съотборник от Тойота в WRC, Такамото Кацута, като е давал съвети на японския пилот, който се радва на пробивна кампания тази година.

„От време на време [говоря с Така]. Не мисля, че съм добър треньор по какъвто и да е начин, но разбира се, винаги се опитвам да му помогна, доколкото мога, и сме разговаряли. Ако ме попита, винаги правя всичко възможно, за да му помогна.



„Беше толкова готино [да видя колко добре се справя тази година]. Единственото, което беше малко тъжно, е, че не присъствах, това е единственото нещо, особено за първата му победа на рали „Сафари“ в Кения. Наистина трябваше да бъда там“, разказа Рованпера.

Тойота дава два варианта на Рованпера да се върне в големия спорт

Сега Рованпера се готви да обсъди следващата си стъпка с Тойота за състезателно завръщане догодина, като изглежда, че всички опции са на масата.

„Засега няма много какво да кажа, честно казано. Наистина се опитвах да държа ума си далеч от това възможно най-дълго. Но очевидно сега ще започнем да говорим с Тойота малко повече и да видим какви са техните и моите планове.



„Не мисля, че имаме нещо строго определено, към което да се стремим. Аз съм отворен и мисля, че ще видим какви са техните и моите идеи и какво ще се случи по-нататък“, каза двукратният шампион.



На въпрос дали пистовите състезания остават в списъка му с желания за бъдещето и дали може да се завърне в ралитата, той добави: „Очевидно в миналото много им се наслаждавах [на пистовите състезания], така че мисля, че те все още са много сериозна част от плановете ми, но какво точно ще бъде, не знам. Сега, след дългата почивка, очевидно и ралитата се усещат много по-различно. Това е идеята.“

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Рованпера призна, че ще му бъде интересно да види бъдещата посока на WRC след обявяването на нов носител на търговските права.

„Ще бъде наистина интересно да се види. Очевидно има голяма надежда, че ще направят промени, ще предприемат действия и, разбира се, не е лесно, но се надявам да свършат добра работа“, каза той.

Снимки: Red Bull Content Pool

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