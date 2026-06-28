Ай Огура ликува с първата си победа в MotoGP, първата за Япония от 2004 година насам

Ай Огура спечели своята първа победа в MotoGP, след като триумфира по категоричен начин в надпреварата за Гран При на Нидерландия на „Ассен“.

По този начин пилотът на Тракхаус Априлия сложи край на 22-годишното чакане на Япония за нова победа в кралския клас. Последният представител на Страната на изгряващото слънце, който спечели състезание в MotoGP, беше Макото Тамада в Гран При на Япония на „Мотеги“ през 2004 година.

Най-интересното от Гран При на Нидерландия в MotoGP:

Старт - Отличен старт за Мартин, който запази първото си място в първите метри, но беше атакува от Огура, който спря много късно за първия завой. Японецът поведе за секунда преди Мартин да си върне лидерството с по-добро ускорение от първата крива. Зад тях Раул Фернандес задмина Бедзеки за третото място.

1/26 - Марк Маркес също изпревари Бедзеки с успешна атака в десетия завой. В края на обиколката вчерашният победител Фернандес се справи със съотборника си Огура в последния шикан.

2/26 - Огура моментално контрира в първия завой, а битката между двамата съотборници в Тракхаус позволи и на Марк Маркес да ги атакува. В крайна сметка след няколко размени на позициите второто място стана притежание на Фернандес пред Марк Маркес, а Огура потъна до шестата позиция зад Бедзеки и Баная.

В края на обиколката Бедзеки направи зрелищно падане в 15-ия завой, след като загуби сцепление в предната си гума в изключително бързата крива. Италианецът се превъртя неколкократно в зоната за сигурност и веднага беше обявено, че той трябва да се насочи към медицинския център.

4/26 - В битката за победата Фернандес започна да настига Мартин, като разликата между двамата беше паднала до само половин секунда. На 1.7 зад пилота на Тракхаус се движеше и Марк Маркес, който беше притискан от Огура и Акоста.

5/26 - Огура с категорична и много чиста атака срещу Марк Маркес в подхода за последния шикан, която позволи на японеца да се изкачи на третата позиция на 2.4 зад съотборника си Фернандес.

6/26 - Акоста се гмурна от вътрешната страна на бъдещия си съотборник Марк Маркес в петия завой и го изпревари, но световният шампион контрира моментално в бързата шеста крива, за да си върне четвъртото място.

7/26 - Още една атака на Акоста срещу Марк Маркес, този път в първия завой, а след нея световният шампион нямаше шанс да контрира. В същото време Фернандес вече беше настигнал Мартин в битката за първата позиция в надпреварата.

8/26 - Марк Маркес си върна четвъртата позиция, атакувайки Акоста в първия завой, а плътно зад двамата се движеше и Баная.

9/26 - Епизод пореден от дуела между Марк Маркес и Акоста, като този път пилотът на КТМ пробва много късна атака в първия завой. Тя обаче се оказа прекалено амбициозна и Акоста излезе от трасето на изхода от кривата, което позволи на Баная да го изпревари.

10/26 - Баная изпревари Марк Маркес с атака в осмия завой, която световният шампион нямаше как да парира, а до края на обиколката Баная успя да отвори лек аванс пред своя съекипник.

13/26 - Акоста напусна битката за позициите непосредствено зад подиума, след като рязко намали скоростта си на изхода от първия завой. Първоначално остана впечатленията, че испанецът беше сполетян от още една повреда в рамките на уикенда, но от телевизионните повторения се видя, че по-скоро става дума за физически проблем с дясната ръка на испанеца, което по-късно беше потвърдено от КТМ пред репортерите в пит-лейна.

А отпред при преполовяването на дистанцията Мартин водеше със само 0.3 пред Фернандес, който на свой ред имаше аванс от 0.8 пред съотборника си Огура. Японецът се беше откъсна на цели 5.5 пред Баная, който заемаше четвъртото място.

15/26 - Баная също намали рязко темпото си и напусна битката за позициите в подножието на подиума. Италианецът пробва няколко по-резки спирания, което традиционно се прави за отключване на задното окачване, но от телевизионните кадри не се видя то да е останало в клекнала позиция.

And now @PeccoBagnaia IS CRUISING! There might be an issue on his bike 😱#DutchGP 🇳🇱 pic.twitter.com/FUxmSYEvYb — MotoGP™🏁 (@MotoGP) June 28, 2026

16/26 - Огура, който изглеждаше като най-силния пилот в челото, също беше споходен от някакъв проблем, който му коства над половин секунда в рамките на обиколката. За разлика от Акоста и Баная, които се прибраха в бокса, японецът продължи участието си в състезанието. От повторенията се видях, че Огура имаше проблем със задното окачване, което остана заключено в клекнало положение, но след едно по-рязко спиране на обратната права той успя да го отключи.

SPARKS and a momentary issue for @AiOgura79, but it looks like everything's under control now! 🤯#DutchGP 🇳🇱 pic.twitter.com/7kJGlTCgq0 — MotoGP™🏁 (@MotoGP) June 28, 2026

17/26 - Фернандес пое огромен риск в 15-ия завой, за да остана близо до Мартин и да атакува Мартинатора в спирането за финалния шикан. Маневрата на пилота на Тракхаус беше успешна и така той поведе по-малко от 10 тура преди финала.

18/26 - Огура също изпревари Мартин с категорична атака в първия завой. Така за втори пореден ден пилотите на Тракхаус се озоваха на първите две позиции в Катедралата на скоростта.

20/26 - Огура с изненадваща атака срещу Фернандес в деветия завой, която донесе първото място на японеца. До края на обиколката той успя да се откъсне на над половин секунда пред съотборника си.

В последния шикан Ди Джанантонио атакува Марк Маркес, който мина напряко през шикана след лек контакт, след което върна газта, за да пропусне Ди Джанантонио пред себе си. Това позволи и на Алекс Маркес да изпревари своя брат, за да се изкачи на петото място.

22/26 - Още една загубена позиция за Марк Маркес, който беше изпреварен от Бастианини в спора за шестото място. Световният шампион обаче успя да си върне позицията, възползвайки се от няколко неточности от страна на Звяра във втората половина на обиколката.

23/26 - Ди Джанантонио беше наказан с минаване през дългата обиколка, защото и той съкрати финалния шикан при атака срещу Марк Маркес, но за разлика от световния шампион не върна газта и спечели трайно предимство.

24/26 - Ди Джанантонио изтърпя моментално санкцията си и се върна на пистата на шестото място, след като беше изпреварен от братята Алекс и Марк Маркес.

25/26 - Втора атака на Ди Джанантонио срещу Марк Маркес в последния шикан, но този път и двамата останаха в рамките на трасето, като италианският пилот на VR46 се изкачи на петото място.

26/26 - Ди Джанантонио си върна четвъртата позиция, която заемаше преди минаването си през дългата обиколка, след като изпревари Алекс Маркес в деветия завой.

Финал - Ай Огура спечели първата си победа в MotoGP, триумфирайки пред съотборника си в Тракхаус Раул Фернандес и Хорхе Мартин от заводския тим на Априлия.

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Снимки: Gettyimages