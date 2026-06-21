Ямал: Сбъднах своя мечта, предишния Мондиал го гледах в училище

Младата звезда на Испания Ламин Ямал изрази голямото си задоволство от победата над Саудитска Арабия с 4:0 и дебютния си гол на Световното първенство, с който откри резултата в мача.

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„Не бяхме себе си срещу Кабо Верде, но този мач беше различен. Смяната ми още на почивката беше заради развитието на самия двубой. В крайна сметка, той се разви така, както се надявахме, и затова можех да си почина. Този мой гол е много специален. Винаги съм си мечтал да играя на Мондиал. Така че това, че вкарах първото си попадение в турнира, е сбъдната мечта. Все пак предишното Световно първенство го гледах в училище.

🌎🇪🇸 Lamine Yamal: “Scoring in my first game as a starter in a World Cup feels like a dream”.



“Imagine I watched the previous World Cups in class!”. pic.twitter.com/W6oWpgMUDn — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 21, 2026

Много се радвам и за Микел Оярсабал, той заслужава наградата за Играч на мача. Най-вече съм щастлив заради победата. Преди турнира много време не бях играл и не бях стъпвал на терена. Сега мислим за мача с Уругвай. Днес имахме ясен план да натискаме противника, това беше в мислите на всекиго. Имаме много добри взаимоотношения с Луис де ла Фуенте. Казах му, че съм готов да играя за Испания.

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Родри взе „Златната топка“, за мен Педри е най-добрият полузащитник в света, имаме играчи като Нико Уилямс, Дани Олмо и Оярсабал… Така че всички са много добри. Ако мога да помогна с нещо, затова съм тук. Ние сме футболисти от световна класа и ето защо сме фаворити“, коментира след двубоя 18-годишният Ямал.

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Снимки: Gettyimages