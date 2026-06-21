Испания - Саудитска Арабия, Ямал стартира

Испания се изправя срещу Саудитска Арабия в мач от втория кръг на Световното първенство в САЩ, Мексико и Канада. Възпитаниците на Луис Де ла Фуенте са притиснат да постигнат успех тази вечер, след като се провалиха в първата си среща и стигнаха само до нулево равенство срещу аутсайдера Кабо Верде, което се превърна и в най-голямата изненада на турнира до момента. Ситуацията в групата е доста заплетена, тъй като и “зелените соколи” също стигнаха до точка, но далеч по-престижна срещу двукратния световен шампион Уругвай.

Треньорът на “ла фурия роха” Луис де Ла Фуенте прави четири промени в своя тим след неуспешното начало преди няколко дни. Очаквано от първата минута стартира Ламин Ямал, който заменя на десния фланг своя съотборник в Барселона Феран Торес. Педро Поро заменя Маркос Йоренте на десния фланг на отбраната, Алекс Баена заема мястото на Гави, а Дани Олмо стартира вместо Фабиан Руис. Очакванията са този състав да предложи повече агресия и креативност в предни позиции в търсене на ранен гол.

🚨 OFICIAL | Ya tenemos nuestro 𝗢𝗡𝗖𝗘 ante Arabia Saudí.#VamosEspaña | #CopaMundialFIFA pic.twitter.com/pBcW94GLzX — Selección Española Masculina de Fútbol (@SEFutbol) June 21, 2026

Селекционерът на Саудитска Арабия Йоргос Донис залага на същия стартов състав, който достиган до точка в първата среща. Основното оръжие в атака е капитанът на тима и звезда на Ал-Хилал Салем Ал-Досари, който ще бъде подкрепян от Фирас Ал-Бураикан и младия Мусаб Ал-Джуайир. Дефанзивният вал на отбора ще бъде ръководен от изключително стабилно представящия се на вратата на тима Мохамед Ал-Оваис и бранителя Абдулалелах, който отбеляза попадението в първата среща. Той е с жълт картон и трябва да внимава, тъй като при ново официално предупреждение ще пропусна заключителната среща с Кабо Верде.

🚨 𝗢𝗙𝗙𝗜𝗖𝗜𝗔𝗟: Saudi Arabia XI in the World Cup vs. Spain! 🇸🇦💫 pic.twitter.com/pvur27P7DY — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) June 21, 2026

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Снимки: Gettyimages