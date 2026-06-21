Де Ла Фуенте: Доволни сме, но трябва да продължим да се подобрявам

Луис де ла Фуенте изрази радостта си от резултата и от представянето на водения от него тим на Испания при успеха срещу Саудитска Арабия с 4:0.

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"Мачовете са различни, въпреки че целите ни са еднакви. Направихме изключително първо полувреме, а и второто беше добро, като това ни дава увереност да продължим по същия начин в останалите мачове. В Уругвай ще бъде много труден мач.

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Говорихме си преди мача, че ни трябва повече вертикалност в атака, както и повече интензитет и го видяхме от първата минута. Притиснахме съперника в неговата половина. Доволни сме, но трябва да продължим да се подобряваме.

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Родри също направи фантастичен мач, Ямал вече е в перфектно състояние да направи цял мач, а за Оярсабал какво да кажем? Той имаше малък проблем, за който не искам да говоря, а направи изключително представяне.

На никого не му харесва, когато има съмнение в неговите качества, както беше при нас след първия мач и реакцията на играчите бе логична", каза Де ла Фуенте.

В последния кръг испанците излизат срещу друг еднократен световен шампион в лицето на Уругвай. Срещата е на 27-и юни (събота) от 3:00 часа българско време.

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