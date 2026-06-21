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Гледайте на живо: Мондиал 2026, Белгия - Иран
  1. Световно първенство
  2. Испания
  3. Де Ла Фуенте: Доволни сме, но трябва да продължим да се подобрявам

Де Ла Фуенте: Доволни сме, но трябва да продължим да се подобрявам

  • 21 юни 2026 | 22:27
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Луис де ла Фуенте изрази радостта си от резултата и от представянето на водения от него тим на Испания при успеха срещу Саудитска Арабия с 4:0.

Испания се реваншира за лошото начало и разби Саудитска Арабия за едно полувреме
Испания се реваншира за лошото начало и разби Саудитска Арабия за едно полувреме

"Мачовете са различни, въпреки че целите ни са еднакви. Направихме изключително първо полувреме, а и второто беше добро, като това ни дава увереност да продължим по същия начин в останалите мачове. В Уругвай ще бъде много труден мач.

Оярсабал: Щастлив съм, че помогнах на отбора по този начин
Оярсабал: Щастлив съм, че помогнах на отбора по този начин

Говорихме си преди мача, че ни трябва повече вертикалност в атака, както и повече интензитет и го видяхме от първата минута. Притиснахме съперника в неговата половина. Доволни сме, но трябва да продължим да се подобряваме.

Ямал напомни за Пеле, ранният щурм на Испания се оказа рекорден
Ямал напомни за Пеле, ранният щурм на Испания се оказа рекорден

Родри също направи фантастичен мач, Ямал вече е в перфектно състояние да направи цял мач, а за Оярсабал какво да кажем? Той имаше малък проблем, за който не искам да говоря, а направи изключително представяне.

На никого не му харесва, когато има съмнение в неговите качества, както беше при нас след първия мач и реакцията на играчите бе логична", каза Де ла Фуенте.

В последния кръг испанците излизат срещу друг еднократен световен шампион в лицето на Уругвай. Срещата е на 27-и юни (събота) от 3:00 часа българско време.

БНТ ще излъчи всички 104 мача от Мондиал 2026, Sportal.bg ги дава онлайн
БНТ ще излъчи всички 104 мача от Мондиал 2026, Sportal.bg ги дава онлайн

Нея, както и всички 104 мача от световните футболни финали може да гледате на живо в bnt.sportal.bg.

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