Оярсабал: Щастлив съм, че помогнах на отбора по този начин

Микел Оярсабал коментира победата на своята Испания над Саудитска Арабия с 4:0 в срещата от втория кръг на груповата фаза от Мондиал 2026 в САЩ, Канада и Мексико.

Испания се реваншира за лошото начало и разби Саудитска Арабия за едно полувреме

Играчът на "Ла Фурия" вкара две от попаденията в срещата в 21-вата и 24-ата минути, както и добави една асистенция, спомагайки за убедителния успех на своите, който бе и първи за европейските шампиони, които временно оглавиха своята група "H" преди срещата идната нощ на Уругвай срещу аутсайдера Кабо Верде.

"Щастливи сме, че обърнахме ситуацията и усещанията, които имахме на терена. Щастливи сме за победата и всичко, което ни носи нейната емоция.

Щастлив съм, че успях да помогна на отбора по този начин, онзи ден имах по-малко допири с топката. бях по-малко активен, по-малко видим, но мисля, че днес доста подобрихме представянето", каза Оярсабал.

Ямал напомни за Пеле, ранният щурм на Испания се оказа рекорден

В последния кръг испанците излизат срещу друг еднократен световен шампион в лицето на Уругвай. Срещата е на 27-и юни (събота) от 3:00 часа българско време.

БНТ ще излъчи всички 104 мача от Мондиал 2026, Sportal.bg ги дава онлайн

Нея, както и всички 104 мача от световните футболни финали може да гледате на живо в bnt.sportal.bg.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google