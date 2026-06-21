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Гледайте на живо: Мондиал 2026, Белгия - Иран
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  3. Оярсабал: Щастлив съм, че помогнах на отбора по този начин

Оярсабал: Щастлив съм, че помогнах на отбора по този начин

  • 21 юни 2026 | 21:32
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Микел Оярсабал коментира победата на своята Испания над Саудитска Арабия с 4:0 в срещата от втория кръг на груповата фаза от Мондиал 2026 в САЩ, Канада и Мексико.

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Играчът на "Ла Фурия" вкара две от попаденията в срещата в 21-вата и 24-ата минути, както и добави една асистенция, спомагайки за убедителния успех на своите, който бе и първи за европейските шампиони, които временно оглавиха своята група "H" преди срещата идната нощ на Уругвай срещу аутсайдера Кабо Верде.

"Щастливи сме, че обърнахме ситуацията и усещанията, които имахме на терена. Щастливи сме за победата и всичко, което ни носи нейната емоция.

Щастлив съм, че успях да помогна на отбора по този начин, онзи ден имах по-малко допири с топката. бях по-малко активен, по-малко видим, но мисля, че днес доста подобрихме представянето", каза Оярсабал.

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В последния кръг испанците излизат срещу друг еднократен световен шампион в лицето на Уругвай. Срещата е на 27-и юни (събота) от 3:00 часа българско време.

БНТ ще излъчи всички 104 мача от Мондиал 2026, Sportal.bg ги дава онлайн
БНТ ще излъчи всички 104 мача от Мондиал 2026, Sportal.bg ги дава онлайн

Нея, както и всички 104 мача от световните футболни финали може да гледате на живо в bnt.sportal.bg.

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