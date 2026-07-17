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Във ФИФА мислят какво наказание да наложат на Аржентина

  • 17 юли 2026 | 09:15
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Аржентина рискува дисциплинарно наказание заради това, че играчите на тима опънаха плакат за Фолкландските острови след победата им над Англия на полуфинала на Световното първенство. ФИФА заяви, че дисциплинарната им комисия в момента "оценява докладите от мача", преди да реши дали да предприеме стъпки по отношение на инцидента. След късния си обрат и победата над Англия с 2:1 в сряда вечер, членовете на аржентинския отбор празнуваха с банер с надпис "Las Malvinas son Argentinas", което се превежда като „Фолкландските острови са аржентински“.

В четвъртък Даунинг стрийт подкрепи призивите на други политици и експерти за разследване от ФИФА на поведението на действащите световни шампиони. Бившият английски национал Питър Рийд определи показването на знамето на Аржентина като "отвъд допустимото".

Говорител на ФИФА заяви: "Съгласно стандартната процедура, независимата дисциплинарна комисия на ФИФА в момента оценява докладите от мачовете и разглежда съответните обстоятелства, преди да вземе решение за потенциални по-нататъшни стъпки въз основа на дисциплинарния кодекс на ФИФА."

"Фолкландските острови са отвъдморска територия на Обединеното кралство, като островитяните гласуваха с огромно мнозинство да останат такива през 2013 г. През април 1982 аржентинските сили нахлуха на островите, но бяха принудени да се предадат до юни същата година.

Аржентина беше глобена от ФИФА за това, че е държала "банер със същия лозунг" след приятелски мач срещу Словения през 2024 година, докато испанските играчи Родри и Алваро Мората бяха наказани с по един мач от УЕФА, след като пяха за претенциите на страната си към Гибралтар след спечелването на Евро 2024.

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Снимки: Imago

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