Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Световно първенство
  2. Испания
  3. Ямал напомни за Пеле, ранният щурм на Испания се оказа рекорден

Ямал напомни за Пеле, ранният щурм на Испания се оказа рекорден

  • 21 юни 2026 | 19:55
  • 2782
  • 3

С трите си гола още в първите 25 минути на мача си срещу Саудитска Арабия, Испания направи най-добрия си старт на двубой на Световно първенство в цялата си история.

Испания се реваншира за лошото начало и разби Саудитска Арабия за едно полувреме
Испания се реваншира за лошото начало и разби Саудитска Арабия за едно полувреме

Досега европейският шампион никога не беше отбелязвал три попадения до 25-ата минута в среща от Мондиал. Сега обаче испанците взеха ранен аванс от 3:0 след голове на Ламин Ямал (11’) и Микел Оярсабал (21’, 24’). Единственият друг случай през този век, в който отбор вкарва три попадения преди 25-ата минута на мач от Световно първенство е през 2014 година, когато Германия спечели със 7:1 срещу домакина на турнира Бразилия.

Със своите 18 години Ямал стана вторият най-млад играч в историята, който открива резултата на двубой от Световно първенство. Преди него в тази класация е само легендарният Пеле, който го прави за Бразилия срещу Уелс на 17-годишна възраст по време на Мондиал 1958.

Също така с този гол на младата звезда на Барселона, Испания стана единственият отбор в историята на Мондиала, който има двама голмайстори на 18 години или по-малко. Освен Ямал (18 години и 343 дни), другият е съотборникът му при каталунците Гави, който се разписа на 18 години и 110 дни срещу Коста Рика на Световно първенство в Катар.

Оярсабал също постави постижение със силното си начало на мача. Със своите две попадения и една асистенция нападателят стана едва вторият играч от поне Мондиал 1966 насам, който има три голови приноса до 25-ата минута на мач от турнира. Другият футболист, който го е правил, е унгарецът Ласло Фазекас срещу Ел Салвадор през 1982 година, когато се отчита с един гол и две асистенции.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Селекционерът на Кот д'Ивоар обвини Германия в липса на феърплей

Селекционерът на Кот д'Ивоар обвини Германия в липса на феърплей

  • 21 юни 2026 | 17:34
  • 6210
  • 5
Халф на Австралия приветства историческото изгонване на Алмирон

Халф на Австралия приветства историческото изгонване на Алмирон

  • 21 юни 2026 | 17:08
  • 2727
  • 2
Преговорите между Ман Сити и Родри са прекратени

Преговорите между Ман Сити и Родри са прекратени

  • 21 юни 2026 | 17:08
  • 8015
  • 6
Салах и съотборниците му нямат право на грешка срещу Нова Зеландия

Салах и съотборниците му нямат право на грешка срещу Нова Зеландия

  • 21 юни 2026 | 17:05
  • 717
  • 1
Роналдиньо обеща изненада на 23 юни

Роналдиньо обеща изненада на 23 юни

  • 21 юни 2026 | 17:02
  • 1665
  • 3
Ван Дайк: За Аржентина всичко изглежда лесно

Ван Дайк: За Аржентина всичко изглежда лесно

  • 21 юни 2026 | 16:31
  • 1498
  • 3
Виж всички

Водещи Новини

Испания се реваншира за лошото начало и разби Саудитска Арабия за едно полувреме

Испания се реваншира за лошото начало и разби Саудитска Арабия за едно полувреме

  • 21 юни 2026 | 18:59
  • 18192
  • 148
Съставите на Белгия и Иран, Лукаку този път е титуляр

Съставите на Белгия и Иран, Лукаку този път е титуляр

  • 21 юни 2026 | 20:54
  • 608
  • 0
България разби Северна Македония в Самоков

България разби Северна Македония в Самоков

  • 21 юни 2026 | 20:42
  • 3338
  • 1
ЦСКА 1948 вез скалпа на още един шампион, "черевните" бележат от 40 метра и с петички

ЦСКА 1948 вез скалпа на още един шампион, "черевните" бележат от 40 метра и с петички

  • 21 юни 2026 | 20:47
  • 4837
  • 10
Драма, обрати и луда победа на България над Украйна в Лигата на нациите

Драма, обрати и луда победа на България над Украйна в Лигата на нациите

  • 21 юни 2026 | 09:56
  • 33565
  • 64
България тръгва с една промяна в групата за турнира от VNL в Любляна

България тръгва с една промяна в групата за турнира от VNL в Любляна

  • 21 юни 2026 | 19:10
  • 6475
  • 6