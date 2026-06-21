Ямал напомни за Пеле, ранният щурм на Испания се оказа рекорден

С трите си гола още в първите 25 минути на мача си срещу Саудитска Арабия, Испания направи най-добрия си старт на двубой на Световно първенство в цялата си история.

Испания се реваншира за лошото начало и разби Саудитска Арабия за едно полувреме

Досега европейският шампион никога не беше отбелязвал три попадения до 25-ата минута в среща от Мондиал. Сега обаче испанците взеха ранен аванс от 3:0 след голове на Ламин Ямал (11’) и Микел Оярсабал (21’, 24’). Единственият друг случай през този век, в който отбор вкарва три попадения преди 25-ата минута на мач от Световно първенство е през 2014 година, когато Германия спечели със 7:1 срещу домакина на турнира Бразилия.

3 - La @SEFutbol 🇪🇸 ha marcado 3 goles en los primeros 25 minutos de un partido del Mundial por primera vez en su historia.



En el siglo XXI, solo lo había conseguido #Alemania 🇩🇪 frente a #Brasil 🇧🇷 en 2014.



Apisonadora. pic.twitter.com/pizg2NzII3 — OptaJose (@OptaJose) June 21, 2026

Със своите 18 години Ямал стана вторият най-млад играч в историята, който открива резултата на двубой от Световно първенство. Преди него в тази класация е само легендарният Пеле, който го прави за Бразилия срещу Уелс на 17-годишна възраст по време на Мондиал 1958.

18 - Lamine Yamal is only the second player aged 18 or younger to open the scoring in a FIFA World Cup match - the other was a 17-year-old Pelé for Brazil v Wales in 1958.



Emulating. pic.twitter.com/Pf3ty86zdI — OptaJoe (@OptaJoe) June 21, 2026

Също така с този гол на младата звезда на Барселона, Испания стана единственият отбор в историята на Мондиала, който има двама голмайстори на 18 години или по-малко. Освен Ямал (18 години и 343 дни), другият е съотборникът му при каталунците Гави, който се разписа на 18 години и 110 дни срещу Коста Рика на Световно първенство в Катар.

2 - La @SEFutbol 🇪🇸 es la primera selección de la historia que ve a dos de sus jugadores anotar en un partido del Mundial con 18 años o menos.



- Gavi ante Costa Rica en 2022 (18a 110d)

- Lamine Yamal hoy ante Arabia (18a 343d)



Talento. pic.twitter.com/zatFFycCtp — OptaJose (@OptaJose) June 21, 2026

Оярсабал също постави постижение със силното си начало на мача. Със своите две попадения и една асистенция нападателят стана едва вторият играч от поне Мондиал 1966 насам, който има три голови приноса до 25-ата минута на мач от турнира. Другият футболист, който го е правил, е унгарецът Ласло Фазекас срещу Ел Салвадор през 1982 година, когато се отчита с един гол и две асистенции.

3 - With two goals and an assist, Spain's Mikel Oyarzabal is only the second player on record (from 1966) to score or assist three goals in the opening 25 minutes of a FIFA World Cup match, after Hungary's László Fazekas against El Salvador in 1982 (1 goal, 2 assists).



Rapid. pic.twitter.com/4SR6ExiILu — OptaJoe (@OptaJoe) June 21, 2026

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Снимки: Gettyimages