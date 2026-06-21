Ямал напомни за Пеле, ранният щурм на Испания се оказа рекорден

С трите си гола още в първите 25 минути на мача си срещу Саудитска Арабия, Испания направи най-добрия си старт на двубой на Световно първенство в цялата си история.
Испания се реваншира за лошото начало и разби Саудитска Арабия за едно полувреме
Досега европейският шампион никога не беше отбелязвал три попадения до 25-ата минута в среща от Мондиал. Сега обаче испанците взеха ранен аванс от 3:0 след голове на Ламин Ямал (11’) и Микел Оярсабал (21’, 24’). Единственият друг случай през този век, в който отбор вкарва три попадения преди 25-ата минута на мач от Световно първенство е през 2014 година, когато Германия спечели със 7:1 срещу домакина на турнира Бразилия.
Със своите 18 години Ямал стана вторият най-млад играч в историята, който открива резултата на двубой от Световно първенство. Преди него в тази класация е само легендарният Пеле, който го прави за Бразилия срещу Уелс на 17-годишна възраст по време на Мондиал 1958.
Също така с този гол на младата звезда на Барселона, Испания стана единственият отбор в историята на Мондиала, който има двама голмайстори на 18 години или по-малко. Освен Ямал (18 години и 343 дни), другият е съотборникът му при каталунците Гави, който се разписа на 18 години и 110 дни срещу Коста Рика на Световно първенство в Катар.
Оярсабал също постави постижение със силното си начало на мача. Със своите две попадения и една асистенция нападателят стана едва вторият играч от поне Мондиал 1966 насам, който има три голови приноса до 25-ата минута на мач от турнира. Другият футболист, който го е правил, е унгарецът Ласло Фазекас срещу Ел Салвадор през 1982 година, когато се отчита с един гол и две асистенции.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Снимки: Gettyimages