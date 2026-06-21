Ямал е сигурен, че ще става все по-добър футболист в течение на кариерата си

Испанският национал Ламин Ямал е сигурен, че в течение на кариерата си ще става все по-добър футболист. Нападателят вече стана европейски шампион като тийнейджър и само на 18 години е считан за най-скъпия играч в световен мащаб с оценка за над 300 милиона евро. Самият футболист пристигна на световното първенство с контузия и бе резерва при равенството 0:0 с Кабо Верде, но рано или късно ще влезе във форма. Следващата среща е тази вечер от 19:00 часа българско време, а съперник е Саудитска Арабия и Ямал може да бъде титуляр.

Ямал: Не разбирам защо изведнъж за Испания се заговори, че е слаб отбор

"Изисквам от себе си много повече от това, което хората виждат. Знам колко дълъг път ме чака в кариерата ми и знам, че има много неща, които мога да подобря. Вярвам в себе си и мога да използвам това по много различни начини. Имам да играя още много, много футбол", заяви Ямал в интервю за El Pais, публикувано в неделя. Ямал обаче призна, че не се вижда на терените на световни финали на 40 години, както го прави Лионел Меси. "Абсолютно невъзможно. За мен Меси е най-добрият и той продължава да го доказва. На 40 е, а пак е над всички", добави той за El Pais.

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Снимки: Gettyimages