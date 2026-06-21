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Удареният от Марко Бедзеки маршал: Бях много шокиран

  • 21 юни 2026 | 12:18
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Тазгодишното издание на Гран При на Чехия в MotoGP със сигурност ще бъде запомнено със случилото се между Марко Бедзеки и един от маршалите на пистата в Бърно след падането на италианеца в спринта.

Бедзеки се извини за физическата саморазправа с маршала в Чехия
Бедзеки се извини за физическата саморазправа с маршала в Чехия

Впоследствие той влезе във физическа саморазправа с маршал, което му донесе наказание и забрана за участие в състезанието в Чехия. А колегите от TNT Sports се срещнаха с въпросния маршал, за да му дадат възможност да разкаже своята гледна точка за случилото се между него и Бедзеки.

„Добре съм. В този момент бях малко шокиран. Вечерта, когато видеото хвана вълната и всички фенове го видяха, аз трябваше да седна, защото беше нещо ново за мен.

„Той със сигурност беше стресиран и аз го разбирам. Той катастрофира, аз свърших моята работи и тръгнах към мотора и го вдигнах. Дръпнах съединителя и се опитах да го вдигна, защото двигателят още работеше и моторът започна да се движи, затова исках да го оставя на земята и двигателят изфорсира. Той може би си помисли, че го направих нарочно, беше чист инцидент и след това всички видяха какво се случи.

„Видях неговото извинение. Той също така дойде при мен преди малко и ми се извини лично. Разбирам го и му пожелавам всичко най-добро. За мен е важно, че той дойде да се извини“, заяви Ладислав.

Програма на уикенда за Гран При на Чехия в MotoGP
Програма на уикенда за Гран При на Чехия в MotoGP
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Снимки: Gettyimages

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