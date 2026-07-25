Антонели: Не бях достатъчно добър днес за първото място

Лидерът в класирането във Формула 1 Андреа Кими Антонели се класира 4-и в квалификацията за Гран При на Унгария и призна, че днес просто не е бил достатъчно бърз.

„В последната ми обиколка ме хвана попътен вятър в завой №9, там загубих една десета. После в последния завой още десета и половина, тъй като не успях да спра както трябва.

QUALIFYING CLASSIFICATION



Lando Norris takes his first pole of the season 👏#F1 #HungarianGP pic.twitter.com/4vhIq9ZzW9 — Formula 1 (@F1) July 25, 2026

Ландо Норис спечели първата си квалификация за 2026 с аванс от 0,012 секунди

„При жълтите флагове вече бях влязъл в завоя и направих всичко възможно, за да върна газта. Там определено загубих скорост. Не мислех за първото място днес, може би бях близо до Ландо, на десета и половина, но не бях достатъчно добър за първото място.

Пиастри: Люис не си гледаше в огледалата

„Битката продължава утре, като състезателното ни темпо изглежда добро, така че няма да се отказваме.“

Програма на уикенда за Гран При на Унгария във Формула 1

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages