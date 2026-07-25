Антонели: Не бях достатъчно добър днес за първото място

Лидерът в класирането във Формула 1 Андреа Кими Антонели се класира 4-и в квалификацията за Гран При на Унгария и призна, че днес просто не е бил достатъчно бърз.
„В последната ми обиколка ме хвана попътен вятър в завой №9, там загубих една десета. После в последния завой още десета и половина, тъй като не успях да спра както трябва.
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„При жълтите флагове вече бях влязъл в завоя и направих всичко възможно, за да върна газта. Там определено загубих скорост. Не мислех за първото място днес, може би бях близо до Ландо, на десета и половина, но не бях достатъчно добър за първото място.
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„Битката продължава утре, като състезателното ни темпо изглежда добро, така че няма да се отказваме.“
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Снимки: Gettyimages