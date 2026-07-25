Шампионът: Много съм щастлив, че отново съм на върха

Световният шампион във Формула 1 Ландо Норис призна, че е много щастлив, че за първи път този сезон успя да спечели квалификация с постоянно подобряващия се автомобил на Макларън.
„Много, много съм щастлив, че отново съм на върха – заяви след края на сесията Норис. – Квалификацията беше много трудна. Ясно е, че пилотите на Ферари са много бързи и ни беше трудно от началото на уикенда. Но ние бяхме бързи от първата обиколка тук и имаме нови неща по колата, които работят.
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„Не знам какво точно помогна да прогреса ни, но определено има резултат. Много се радвам, тъй като „Хунгароринг“ определено е писта, на която искаш да си първи на старта.
„През целия ден днес бях уверен, че мога да съм в челото. Обиколките ми в третата част не бяха най-добрите, дори и последната, но за мен се оказа приятна изненада, че съм първи. Утре ни чака още една трудна задача.“
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Снимки: Gettyimages