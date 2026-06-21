Бедзеки се извини за физическата саморазправа с маршала в Чехия

Лидерът в генералното класиране в MotoGP Марко Бедзеки поднесе своите извинения за поведението си и влизането във физическа саморазправа с един от маршалите на Гран При на Чехия след падането на италианеца във вчерашния спринт.

„Бих искал да се позволя на цялата общност на MotoGP за моето поведение към един от маршалите. Съжалявам, защото знам колко усилия и жертви правят маршалите, за да гарантират нашата безопасност. Такова поведение не трябва да се случва и няма оправдание за него. Извинявам се на всички, Априлия и всички мои фенове“, се казва в публикация в профила на Бедзеки в Инстаграм.

The first thing Marco Bezzecchi did today was to apologize personally to the marshal 🤝



A very emotional moment 🥹#CzechGP 🇨🇿 pic.twitter.com/QJfqAHTbJw — MotoGP™🏁 (@MotoGP) June 21, 2026

Отделно от това публично извинение, Бедзеки лично посети маршалския пост на третия завой рано тази сутрин, за да поднесе личните си извинения към маршала и неговите колеги. Лидерът в световния шампионат, видимо емоционален, прегърна маршала, снима се с него и с част от колегите му и поднесе няколко сувенирни подаръка на въпросния маршал.

Апелативната комисия на ФИМ потвърди наказанието на Марко Бедзеки

Заради действията си вчера, италианецът е наказан да не участва в днешното състезание за Гран При на Чехия. От Априлия обжалваха тази санкция, но тя беше потвърдена от Апелативната комисия на ФИМ.

Програма на уикенда за Гран При на Чехия в MotoGP

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Снимки: Gettyimages