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Пиастри: Люис не си гледаше в огледалата

  • 25 юли 2026 | 19:27
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Пиастри: Люис не си гледаше в огледалата

Оскар Пиастри завърши пети в квалификацията за Гран При на Унгария, като загуби бърза обиколка заради Люис Хамилтън, който го задържа в средния сектор на трасето.

„Люис просто не си гледаше в огледалата, жълтият флаг не беше проблем за мен – обясни по-късно австралийският пилот на Макларън. – Така или иначе, не успях да направя бърза обиколка. Ясно е, че колата ни беше бърза днес, но аз не можах да използвам това. Не беше лесно, но съм сигурен, че доброто представяне е налице.

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„През целия уикенд вървя след развитието на колата и може би имам нужда от няколко свободни тренировки, за да съм по-уверен и да натискам повече, но няма да имам тази възможност.“

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 Програма на уикенда за Гран При на Унгария във Формула 1
Програма на уикенда за Гран При на Унгария във Формула 1
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Снимки: Gettyimages

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