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Априлия няма да обжалва допълнително наказанието на Бедзеки

  • 21 юни 2026 | 10:56
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Отборът на Априлия потвърди, че няма да обжалва допълнително наказанието, което беше наложено на Марко Бедзеки от стюардите на MotoGP след физическата саморазправа с маршал след падането на италианеца във вчерашния спринт в Бърно.

Поради тази причина той получи забрана за участие в днешното състезание за Гран При на Чехия. От Априлия обжалваха това решение пред Апелативната комисия на ФИМ, която обаче потвърди наказанието късно снощи.

Апелативната комисия на ФИМ потвърди наказанието на Марко Бедзеки
Апелативната комисия на ФИМ потвърди наказанието на Марко Бедзеки

За марката от Ноале имаше възможност за допълнителен протест пред Международния апелативен съд на ФИМ. Тази процедура щеше да отнеме повече време и вероятно щеше да позволи на Бедзеки да стартира в Бърно, но да рискува да пропусне някое друго състезание или дори да получи по-тежко наказание. В крайна сметка от Априлия са решили да не предприемат подобна стъпка и просто да приемат наложената санкция, което означава, че Марко Бедзеки със сигурност няма да стартира в Гран При на Чехия.

Бедзеки се извини за физическата саморазправа с маршала в Чехия
Бедзеки се извини за физическата саморазправа с маршала в Чехия

Преди състезанието в Бърно италианецът е лидер в генералното класиране със 180 точки и аванс от 15 пред своя съотборник Хорхе Мартин, който ще стартира девети в Бърно. Мартинатора ще трябва да мине два пъти през дългата обиколка заради масовото падане, което предизвика на старта в Унгария преди две седмици.

Програма на уикенда за Гран При на Чехия в MotoGP
Програма на уикенда за Гран При на Чехия в MotoGP
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Снимки: Gettyimages

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