Лидерът в MotoGP Марко Бедзеки получи забрана за участие в Гран При на Чехия

Лидерът в генералното класиране в MotoGP Марко Бедзеки получи възможно най-тежкото наказание от стюардите на световния шампионат по мотоциклетизъм на писта и няма да има правото да участва в утрешната Гран При на Чехия.
Причината пилотът на Априлия да получи тази толкова тежка санкция са неговите действия след падането му в спринта в Бърно по-рано днес. Италианецът се движеше на петата позиция, когато се озова на земята в третия завой в предпоследната обиколка.
След това обаче Бедзеки влезе в саморазправа с един от маршалите, който се опитваше да вдигне мотора на италианеца, за да го премести зад предпазните заграждения. В изблик на гняв Бедзеки дори удари по лицето въпросния маршал, което доведе до реакция от страна на стюардите, които му наложиха забрана за участие в утрешната надпревара за Гран При на Чехия.
За Бедзеки това наказание, за което си е изцяло по негова вина, е много тежък удар, защото утре италианецът ще запише своята втора поредна неделна нула. Така от последните два уикенда той ще има събрани едва 6 точки от четвъртото си място в спринта в Унгария преди две седмици.
Програма на уикенда за Гран При на Чехия в MotoGPДобави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Снимки: Gettyimages