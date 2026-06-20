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Лидерът в MotoGP Марко Бедзеки получи забрана за участие в Гран При на Чехия

  • 20 юни 2026 | 21:05
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Лидерът в генералното класиране в MotoGP Марко Бедзеки получи възможно най-тежкото наказание от стюардите на световния шампионат по мотоциклетизъм на писта и няма да има правото да участва в утрешната Гран При на Чехия.

Причината пилотът на Априлия да получи тази толкова тежка санкция са неговите действия след падането му в спринта в Бърно по-рано днес. Италианецът се движеше на петата позиция, когато се озова на земята в третия завой в предпоследната обиколка.

След това обаче Бедзеки влезе в саморазправа с един от маршалите, който се опитваше да вдигне мотора на италианеца, за да го премести зад предпазните заграждения. В изблик на гняв Бедзеки дори удари по лицето въпросния маршал, което доведе до реакция от страна на стюардите, които му наложиха забрана за участие в утрешната надпревара за Гран При на Чехия.

За Бедзеки това наказание, за което си е изцяло по негова вина, е много тежък удар, защото утре италианецът ще запише своята втора поредна неделна нула. Така от последните два уикенда той ще има събрани едва 6 точки от четвъртото си място в спринта в Унгария преди две седмици.

Програма на уикенда за Гран При на Чехия в MotoGP
Програма на уикенда за Гран При на Чехия в MotoGP
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Снимки: Gettyimages

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