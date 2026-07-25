Наказания за Хамилтън и Антонели за старта на Гран При на Унгария

Люис Хамилтън и Андреа Кими Антонели бяха наказани след квалификацията за Гран При на Унгария заради нарушения в хода на сесията и ще стартират по-назад от позициите, на които завършиха.
Лидерът в класирането Антонели ще бъде преместен с 3 места назад от 4-ата позиция заради това, че не е върнал достатъчно газта при жълти флагове. Това стана в последния завой, където се завъртя Макс Верстапен, а след това италианецът обясни, че вече е бил влязъл в завоя, когато е видял жълтите флагове и е нямало как да намали.
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Антонели подобри времето си в третия сектор на „Хунгароринг“ и това е убедило стюардите, че той не е върнал газта.
Люис Хамилтън също беше наказан с три места назад на старта заради това, че задържа Оскар Пиастри в първия завой по време на финалната част на квалификацията.
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Така утре от първа редица ще стартират световният шампион Ландо Норис и Шарл Леклер, а на втора отиват Пиастри и Макс Верстапен.
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Снимки: Gettyimages