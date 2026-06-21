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Апелативната комисия на ФИМ потвърди наказанието на Марко Бедзеки

  • 21 юни 2026 | 09:57
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Апелативната комисия на Международната мотоциклетна федерация (ФИМ) потвърди наказанието, което беше наложено на лидера в генералното класиране в MotoGP Марко Бедзеки късно снощи.

Заводският пилот на Априлия получи забрана да участва в днешното състезание за Гран При на Чехия, след като влезе във физическа саморазправа с един от маршалите на пистата в Бърно след падането си в спринта. Поради тази причина стюардите на световния шампионат по мотоциклетизъм на писта наложиха възможно най-суровото наказание на Бедзеки и му забраниха да участва в днешното състезание.

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Разбира се, от Априлия се възползваха от правото си да обжалват това решение пред Апелативната комисия на ФИМ. Оттам обаче санкцията беше потвърдена, като от Апелативната комисия подчертават, че маршалите, които работят изцяло на доброволни начала, са от ключова важност за провеждането на всяко едно моторспорт събитие. Поради тази причина към тях трябва да се подхожда с максимално уважение през цялото време и физическа саморазправа е категорично недопустима, независимо от обстоятелствата.

Програма на уикенда за Гран При на Чехия в MotoGP
Програма на уикенда за Гран При на Чехия в MotoGP
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Снимки: Gettyimages

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