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Люис Хамилтън: Бяхме най-бързи, но изпуснахме първото място

  • 25 юли 2026 | 19:10
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Люис Хамилтън: Бяхме най-бързи, но изпуснахме първото място

7-кратният световен шампион във Формула 1 Люис Хамилтън остана втори в квалификацията за Гран При на Унгария, на 12 хилядни от секундата зад Ландо Норис.

„Поздравления за Ландо, страхотна обиколка – обясни Хамилтън. – През целия уикенд се справяме страхотно. Но по някаква причина излязох първи в края, което не мисля, че беше правилното решение. И в последната обиколка нямаше достатъчно сцепление, както за мен, така и за Шарл.

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„Това е писта, която обичам, ясно е, че тук сме конкурентни, но утре ще е тежък ден.

„Бяхме най-бързи в хода на цялата квалификация, но изпуснахме първото място. Все още търся причината за това, не знам дали съм задържал някого зад себе си, но не знаех, че зад идва друга кола.“

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Става въпрос за това, че Хамилтън задържа Оскар Пиастри, докато австралиецът беше в бърза обиколка в последната част на квалификацията.

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Снимки: Gettyimages

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