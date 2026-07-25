Шарл Леклер: Не се справихме с настройките на колата

Шарл Леклер с Ферари остана трети в квалификацията за Гран При на Унгария и обясни, че в нито един момент не е можел да съперничи на съотборника си Люис Хамилтън.

„За квалификацията имаше промяна в посоката на вятъра и мисля, че не се справихме достатъчно добре с настройките на колата.

QUALIFYING CLASSIFICATION



Lando Norris takes his first pole of the season 👏#F1 #HungarianGP pic.twitter.com/4vhIq9ZzW9 — Formula 1 (@F1) July 25, 2026

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„Изоставам още от сутринта и честно казано, допуснах доста грешки в квалификацията. Във втората част на квалификацията извадих лош късмет с жълтите флагове в последния сектор и оттам нататък бях в ролята на догонващ.

„Но в нито един момент нямах темпо като това на Люис, така че днес трябваше да взема възможния максимум и мисля, че успях.“

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Снимки: Gettyimages