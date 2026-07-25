Шарл Леклер: Не се справихме с настройките на колата

Шарл Леклер с Ферари остана трети в квалификацията за Гран При на Унгария и обясни, че в нито един момент не е можел да съперничи на съотборника си Люис Хамилтън.
„За квалификацията имаше промяна в посоката на вятъра и мисля, че не се справихме достатъчно добре с настройките на колата.
Ландо Норис спечели първата си квалификация за 2026 с аванс от 0,012 секунди
„Изоставам още от сутринта и честно казано, допуснах доста грешки в квалификацията. Във втората част на квалификацията извадих лош късмет с жълтите флагове в последния сектор и оттам нататък бях в ролята на догонващ.
„Но в нито един момент нямах темпо като това на Люис, така че днес трябваше да взема възможния максимум и мисля, че успях.“
Люис Хамилтън: Бяхме най-бързи, но изпуснахме първото място
Програма на уикенда за Гран При на Унгария във Формула 1Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Снимки: Gettyimages