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Еквадор видя какво направи Германия и също наточи ножа за Кюрасао

  • 20 юни 2026 | 17:04
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След като Германия вкара седем гола на Кюрасао, сега за разгром над слабака в група “Е” на Мондиала се подготвя и тимът на Еквадор. Двата тима се срещат в Канзас Сити от 3:00 часа идната нощ.

И докато за Кюрасао беше очаквано да бъде боксова круша, то за южноамериканците ситуацията в групата след първия кръг не е цветуща. Тимът загуби с 0:1 от Кот д’Ивоар и пред себе си сега няма друг вариант, освен победа. Тъй като форматът на турнира позволява и на най-добрите осем отбора, завършили на трето място, да продължат напред, предстоящият сблъсък се превръща в „мач на всичко или нищо“.

Интересен факт е, че това е първата официална среща между Еквадор и Кюрасао. Обществеността в Еквадор очаква задължителна победа, предвид опита на тима на световни първенства и силната им кампания в Южна Америка. За Кюрасао всяка точка би била историческа.

“Трикольорите” се класираха за петия си Мондиал, след като завършиха на второ място в квалификациите на КОНМЕБОЛ, единствено зад Аржентина. Тимът събра 29 точки и е известен с една от най-стабилните защити в Южна Америка. За Кюрасао самото участие е историческо постижение. Водени от опитния Дик Адвокаат, те спечелиха своята група в квалификациите на КОНКАКАФ без нито една загуба, което е най-големият успех в историята на футбола в страната.

В другия мач в групата, който ще се изиграе по-рано, съперници са Германия и Кот д’Ивоар.

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