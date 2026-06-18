Асистентът на Адвокаат смята, че Кюрасао са изненадали Германия

Кор Пот, помощник-треньор на Кюрасао, коментира загубата на отбора с 1:7 от Германия в първия кръг от груповата фаза на Световното първенство по футбол.

Германия безжалостно се разправи с Кюрасао и показа колко нелеп може да е новият формат

„Беше труден мач за нас. Германия е на 9-то място в класацията на ФИФА, докато Кюрасао е на 82-ро място. Въпреки това, ние изненадахме Германия в първите 40 минути и завършихме наравно 1:1. След това качеството на играта на Германия се оказа твърде високо за нас“, цитира треньора Odds.ru.

Следващият мач на Кюрасао ще бъде срещу Еквадор. Мачът ще се проведе на 21-ви юни (неделя) и ще започне в 3:00 часа българско време.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google