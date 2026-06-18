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Гледайте на живо: Мондиал 2026, Узбекистан - Колумбия
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  3. Асистентът на Адвокаат смята, че Кюрасао са изненадали Германия

Асистентът на Адвокаат смята, че Кюрасао са изненадали Германия

  • 18 юни 2026 | 06:14
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Кор Пот, помощник-треньор на Кюрасао, коментира загубата на отбора с 1:7 от Германия в първия кръг от груповата фаза на Световното първенство по футбол.

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„Беше труден мач за нас. Германия е на 9-то място в класацията на ФИФА, докато Кюрасао е на 82-ро място. Въпреки това, ние изненадахме Германия в първите 40 минути и завършихме наравно 1:1. След това качеството на играта на Германия се оказа твърде високо за нас“, цитира треньора Odds.ru.

Следващият мач на Кюрасао ще бъде срещу Еквадор. Мачът ще се проведе на 21-ви юни (неделя) и ще започне в 3:00 часа българско време.

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