Няма друг като него! Нойер е вратарят с най-много мачове на Мондиал

Мануел Нойер бе включен в стартовия състав на Германия срещу Кот д'ивоар за срещата от втория кръг на груповата фаза на Мондиал 2026 в САЩ, Канада и Мексико, с което официално се превърна във вратаря с най-много участия на световни футболни финали.

21 - Manuel Neuer bestreitet gegen die Elfenbeinküste sein 21. Spiel bei einer FIFA-Weltmeisterschaft und ist nun der Torhüter mit den meisten WM-Spielen, er überholt Frankreichs Hugo Lloris (20). Rekordkeeper. pic.twitter.com/QX1dsVwlt5 — OptaFranz (@OptaFranz) June 20, 2026

В първия кръг четирикратните световни шампиони разбиха дебютанта Кюрасао със 7:1 и макар да не запази суха мрежа 40-годишният страж изравни досегашния рекорд на французина Юго Лорис.

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Двамата до тази вечер имаха по общо 20 мача на различни Мондиали, като и двамата имаха по една световна титла зад гърба си.

🚨 Manuel Neuer is 1 appearance away from a World Cup record no goalkeeper has ever reached.

The 40-year-old drew level with Hugo Lloris on 20 appearances in Germany's opener.



The wall doesn't retire. pic.twitter.com/kWUex8tIEu — StatLineX (@StatLineX) June 20, 2026

С първия съдийски сигнал на стадион "БМО Фийлд" в Торонто германецът ще запише своя 21-ви мач.

Нойер триумфира през 2014 г. на Световното първенство в Бразилия, а на следващите финали през 2018 г. в Руската федерация Лорис и Франция добавиха титла номер две във витрината на "петлите".

Предстоящият сблъсък между Германия и Кот д'Ивоар стартира от 23:00 часа българско време, а него, както и всички 104 мача от програмата на Мондиал 2026 в САЩ, Канада и Мексико може да гледате на живо на bnt.sportal.bg.

БНТ ще излъчи всички 104 мача от Мондиал 2026, Sportal.bg ги дава онлайн

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