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  3. Няма друг като него! Нойер е вратарят с най-много мачове на Мондиал

Няма друг като него! Нойер е вратарят с най-много мачове на Мондиал

  • 20 юни 2026 | 21:40
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Няма друг като него! Нойер е вратарят с най-много мачове на Мондиал

Мануел Нойер бе включен в стартовия състав на Германия срещу Кот д'ивоар за срещата от втория кръг на груповата фаза на Мондиал 2026 в САЩ, Канада и Мексико, с което официално се превърна във вратаря с най-много участия на световни футболни финали.

В първия кръг четирикратните световни шампиони разбиха дебютанта Кюрасао със 7:1 и макар да не запази суха мрежа 40-годишният страж изравни досегашния рекорд на французина Юго Лорис.

Съставите на Германия и Кот д‘Ивоар, Нагелсман не прави никакви промени
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Двамата до тази вечер имаха по общо 20 мача на различни Мондиали, като и двамата имаха по една световна титла зад гърба си.

С първия съдийски сигнал на стадион "БМО Фийлд" в Торонто германецът ще запише своя 21-ви мач.

Нойер триумфира през 2014 г. на Световното първенство в Бразилия, а на следващите финали през 2018 г. в Руската федерация Лорис и Франция добавиха титла номер две във витрината на "петлите".

Предстоящият сблъсък между Германия и Кот д'Ивоар стартира от 23:00 часа българско време, а него, както и всички 104 мача от програмата на Мондиал 2026 в САЩ, Канада и Мексико може да гледате на живо на bnt.sportal.bg.

БНТ ще излъчи всички 104 мача от Мондиал 2026, Sportal.bg ги дава онлайн
БНТ ще излъчи всички 104 мача от Мондиал 2026, Sportal.bg ги дава онлайн
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