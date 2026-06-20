Няма друг като него! Нойер е вратарят с най-много мачове на Мондиал

Мануел Нойер бе включен в стартовия състав на Германия срещу Кот д'ивоар за срещата от втория кръг на груповата фаза на Мондиал 2026 в САЩ, Канада и Мексико, с което официално се превърна във вратаря с най-много участия на световни футболни финали.
В първия кръг четирикратните световни шампиони разбиха дебютанта Кюрасао със 7:1 и макар да не запази суха мрежа 40-годишният страж изравни досегашния рекорд на французина Юго Лорис.
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Двамата до тази вечер имаха по общо 20 мача на различни Мондиали, като и двамата имаха по една световна титла зад гърба си.
С първия съдийски сигнал на стадион "БМО Фийлд" в Торонто германецът ще запише своя 21-ви мач.
Нойер триумфира през 2014 г. на Световното първенство в Бразилия, а на следващите финали през 2018 г. в Руската федерация Лорис и Франция добавиха титла номер две във витрината на "петлите".
Предстоящият сблъсък между Германия и Кот д'Ивоар стартира от 23:00 часа българско време, а него, както и всички 104 мача от програмата на Мондиал 2026 в САЩ, Канада и Мексико може да гледате на живо на bnt.sportal.bg.