Тунис и Япония ще изиграят юбилеен мач на Световното първенство

Националните отбори на Тунис и Япония се изправят един срещу друг във втория си мач от група “F” на Мондиал 2026. Срещата в Монтерей ще стартира в 7:00 часа българско време в неделя сутрин.

Този мач, както и всеки друг от Световното първенство, ще се излъчи на живо на bnt.sportal.bg.

Мачът между Япония и Тунис ще бъде под номер 1000 в историята на Световните първенства

Любопитното е, че това ще бъде мач номер 1000 в цялата история на Световното първенство, чието първо издание беше през 1930 година. И двата тима ще преследват първата си победа на турнира в Северна Америка. Тунис беше разгромен с 1:5 от Швеция в откриващия си двубой, което доведе до историческото уволнение на Сабри Ламуши. Така той стана първият селекционер, освободен след само един мач на своя тим по време на Мондиал. На негово място беше назначен Ерве Ренар, който на Световно първенство в Катар беше начело на Саудитска Арабия. Япония пък стартира турнира със зрелищно реми 2:2 с Нидерландия, в което отборът на два пъти изравняваше. Така “сините самураи” остават непобедени в последните си осем срещи, въпреки че беше прекъсната победната им серия от шест двубоя.

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През този век двата тима имат четири мача помежду си, като в тях японците записаха три победи и допуснаха едно поражение. Именно азиатците бяха тези, които спечелиха с 2:0 двубоя помежду им от груповата фаза на Мондиал 2002.

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