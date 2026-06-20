Япония със занимание под дъжда преди мача с Тунис

Япония проведе тренировка под лек дъжд в Монтерей преди мача си от група F срещу Тунис.

Япония започна участието си на турнира с равенство 2:2 срещу Нидерландия, докато Тунис претърпя тежка загуба с 1:5 от Швеция. Предстоящият двубой ще бъде първи за Тунис под ръководството на новия селекционер Ерве Ренар, който по-рано тази седмица замени Сабри Ламуши.

Двата отбора се срещат в събота в Монтерей, като ще се стремят да подобрят позициите си в класирането на група F.

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